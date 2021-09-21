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Глава Центробанка объяснила слова Швецова о российских пенсионерах

Экономика

Руководитель Центрального банка России Эльвира Набиуллина выразила сожаление о словах своего заместителя Сергея Швецова. Он заявлял, что российским пенсионерам поздно помогать, их надо стимулировать полагаться на накопленный капитал.

Глава Центробанка объяснила слова Швецова о российских пенсионерах

Во время заседания комитета Совета Федерации по экономической политике Серей Швецов сообщил, что в наше время есть множество вариантов самостоятельно обеспечить достойную старость. Например, использовать доход от акций и облигаций. Эльвира Набиуллина отреагировала на возмущение от слов политика и добавила, что у многих пожилых не было шанса "откладывать на старость".

Также руководитель Центробанка подчеркнула, что большие пенсии — приоритет российских властей. Вместе с этим Эльвира Набиуллина рассказала в беседе с журналистами РИА Новости о работе над созданием негосударственных пенсионных фондов:

"Но эти усилия — это дополнение к государственной пенсионной системе", — заключила политик.

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"Прощай, пенсия": Правительство готовит "обнуление" пенсионерам
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник)
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