Глава Центробанка объяснила слова Швецова о российских пенсионерах

Руководитель Центрального банка России Эльвира Набиуллина выразила сожаление о словах своего заместителя Сергея Швецова. Он заявлял, что российским пенсионерам поздно помогать, их надо стимулировать полагаться на накопленный капитал.

Во время заседания комитета Совета Федерации по экономической политике Серей Швецов сообщил, что в наше время есть множество вариантов самостоятельно обеспечить достойную старость. Например, использовать доход от акций и облигаций. Эльвира Набиуллина отреагировала на возмущение от слов политика и добавила, что у многих пожилых не было шанса "откладывать на старость".

Также руководитель Центробанка подчеркнула, что большие пенсии — приоритет российских властей. Вместе с этим Эльвира Набиуллина рассказала в беседе с журналистами РИА Новости о работе над созданием негосударственных пенсионных фондов:

"Но эти усилия — это дополнение к государственной пенсионной системе", — заключила политик.

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