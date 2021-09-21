Первый зампред ЦБ: помогать пенсионерам "немножко поздно"

Первый заместитель председателя Центробанка России Сергей Швецов считает, что помогать нынешним пенсионерам поздно. А вот что надо делать, так это стимулировать граждан к тому, чтобы при выходе на пенсию они полагались не только на государство, но и на сформированный в течение жизни капитал.

"Помогать пенсионерам, мое личное мнение, немножко поздно. Помогать нужно гражданину выйти на пенсию с хорошим пенсионным проектом, который прежде всего <…> должен быть сформирован самим гражданином в течение всей жизни. Это называется капитализм. Когда человек вышел на пенсию, полагаясь полностью на государство, это социализм. Мы скорее ближе к нашему советскому прошлому в этом плане, и предложение ЦБ и Минфина — как раз эту трансформацию начать", — заявил зампред ЦБ на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.

По словам Сергея Швецова, изменения важно проводить не только через агитацию и стимулирование, но и через настройку самих пенсионных институтов, сообщает ТАСС. Эти институты, отметил он, "сегодня очищены от недобросовестных игроков".

Кроме того, отметил чиновник, у граждан есть много вариантов сделать и самостоятельные накопления. В их числе пенсионные фонды, страховые компании, покупка недвижимости, которую человек может впоследствии сдавать в аренду.

Также поддержкой для пенсионеров может быть и доход от акций, облигаций и других финансовых инструментов, отметил Сергей Швецов. Вообще, доходность акций российских компаний он отметил особо. Уточнив, что находящиеся в свободном обращении акции таких компаний в большей степени привлекают внимание иностранцев, нежели россиян.

То есть получается, что первый заместитель председателя Центробанка РФ дает понять соотечественникам, что заботится о своей пенсии должны они сами. И в принципе, спорить с этим трудно.

Другое дело, что Сергей Швецов не уточнил, откуда большинству россиян взять свободные средства на покупку акций, облигаций и недвижимости. Вот если бы еще и по этому поводу последовали советы, то цены бы им не было.

А так вполне понятно, что купить квартиру и сдавать ее в аренду на пенсии может быть хорошим подспорьем. Если помимо этой квартиры есть ещё где жить, разумеется.