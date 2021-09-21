Европейские цены на газ превысили $900 за тысячу кубометров после сообщений о решении "Газпрома" не бронировать дополнительные мощности для транзита газа через территорию Украины.
Украинский газотранспортный оператор предложил транзитные мощности в размере 15 млн кубометров в сутки на октябрь. Но по результатам аукциона они остались невостребованными, передает ТАСС.
В сентябре, напомним, "Газпром" забронировал только 4,3% от предполагаемой мощности.
Однако позже в тот же день ралли на газовом рынке ослабло, и центр TTF в Нидерландах торговал голубым топливом по цене $881 за 1000 кубометров.
Это изменение может быть связано с новостью о том, что ключевой поставщик газа в Европе, норвежская компания Equinor, получила долгожданное разрешение на увеличение экспорта газа со своих морских месторождений Осеберг и Тролль.
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