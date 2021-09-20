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"Предстоит это принять": аналитик спрогнозировал дальнейший рост цен на гречку

Экономика

По словам основателя и генерального директора информационно-аналитического агентства INFOLine Ивана Федякова, цены на гречку в российских магазинах продолжат расти.

"Предстоит это принять": аналитик спрогнозировал дальнейший рост цен на гречку

Стоимость продукта увеличится ещё на 7-8% до весны следующего года, считает эксперт. Ранее сообщалось, что гречку в торговых точках начали продавать по цене 100 рублей за килограмм. По данным Росстата, это абсолютный рекорд за последние 10 лет. В августе 2021 года стоимость килограмма крупы в среднем выросла до 102,5 рублей.

"Сейчас справедливым и комфортным для всех является уровень роста цен на 7-8%. Этот уровень при небольших отклонениях вверх или вниз нам до конца года и даже в горизонте до весны следующего года, нам предстоит это принять", — приводит издание URA.RU слова Ивана Федякова.

Он добавил, что постепенное повышение цен на 7-8% не должно болезненно сказаться на покупателях. Аналитик убеждён: такой уровень комфортен для всех.

Доктор экономических наук МГУ Андрей Колганов считает, что увеличение стоимости гречки связано с общей тенденцией подорожания продуктов на внутреннем рынке. По его мнению, продавцы крупы подтягиваются к тренду.

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Как остановить рост цен на продукты?
Автор: Юлия Миленина, Редактор: Людмила Черткова
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