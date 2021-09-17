Миллер оценил запасы газа в России как самые крупные в мире

Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что Россия обладает самыми крупными в мире запасами газа, которых хватит более чем на 100 лет. Заявление прозвучало на 24-м годовом общем собрании Международного делового конгресса.

По словам Миллера, в течение ближайших 100 лет Россия не будет испытывать проблем с запасами газа.

Гендиректор "Газпрома" отметил, что некоторые месторождения на Ямале будут функционировать до 2132 года. При этом расположенные в Восточной Сибири Чаяндинское и Ковыктинское месторождения дают пока лишь четверть от общего объёма запасов, примерно 1 триллион кубометров из четырёх триллионов. Миллер убеждён, что у поставок трубопроводного газа большие перспективы.

Благодаря проработке проекта газопровода "Сила Сибири-2" можно поставлять газ из Западной Сибири в западные и восточные страны, добавил глава "Газпрома".

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