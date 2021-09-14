В Госдуме предложили бороться с инфляцией госрегулированием цен

Для сдерживания роста цен в России государству стоит пользоваться возможностью их регулирования, считает член комитета Госдумы по бюджету и налогам Вера Ганзя.

Комментируя "Свободной прессе" сообщение Центробанка о росте инфляции в стране в августе до 6,68%, парламентарий напомнила, что в РФ есть закон о госрегулировании торговой деятельности, позволяющий властям устанавливать верхний предел на социально-значимые продукты.

"Но как этим правом пользуется наше правительство — мы видим. Идёт безудержный рост цен и почему-то об этом законе никто не вспоминает", — отметила Вера Ганзя.

По её мнению, госрегулирование цен в РФ допустимо, но для этого нужно отслеживать всю цепочку движения товаров от производителей до прилавков.

"Надо проследить и посмотреть, на каком этапе и насколько вырастает стоимость товара. Включая сюда такие налоги, как НДС, ведь 20% к стоимости — это вам не "кот чихнул", правда? Это вполне реально сделать…. И тогда уже принимать конкретные меры", — предложила депутат.

Она выразила несогласие с теми, кто считает, что регулирование цен может привести к дефициту, как было в СССР.

"Дефицита никакого не будет. У производителей есть выбор — либо соответствовать условиям, которые предъявляет государство к ценообразованию, или терять рынок. … Поэтому и производители, и торговые сети будут вынуждены умерить свои аппетиты", — заявила собеседница издания.

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