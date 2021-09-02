Песков: инфляция вернётся в изначально заданные рамки

Уровень инфляции должен в скором времени стабилизироваться и вернуться в прежние рамки, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На сегодняшний день Центробанк и правительство России принимают меры по стабилизации возросшей инфляции в стране, приводит слова Дмитрия Пескова РЕН-ТВ.

"Есть основания быть уверенными в том, что благодаря контрмерам, которые предпринимают и Центробанк, и правительство, уже в обозримой перспективе инфляция вернётся в те рамки, которые были изначально заданы", — уточнил Песков.

Пресс-секретарь президента РФ также добавил, что Россия не в силах защититься от мировой инфляции. Однако благодаря принимаемым мерам в скором времени стабильность в данной сфере будет достигнута.

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