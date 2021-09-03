Греф назвал цену энергоперехода к 2050 году

К 2050 году достижения углеродной нейтральности мира может превысить 140 трлн долларов США, что составит 3% мирового ВВП в год, при этом энергетический экспорт России не превысит 200 млрд долларов, рассказал в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) глава Сбербанка Герман Греф.

Он предоставил статистику последних подсчётов банка, согласно которым мировая углеродная нейтральность к 2050 году "потребует добычи энергии из возобновляемых источников".

"Энергопереход для России несёт не радужные последствия. Во-первых, энергетический экспорт к 2035 году снизится на 179 млрд долларов, а к 2050 — более чем на 192 млрд долларов. Будет ощутимым и падение производства в нефтегазовой области — 72 и 52 процента соответственно", — пояснил Греф.

Глава СБ добавил, что последствия ощутят не только энергетики, нефтяники и газовики, это коснётся всех отраслей экономики.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.