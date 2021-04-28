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Автор Усам Оздемиров

Экосистема "Сбер": новый техногигант вызывает опасения

Экономика

В конце прошлого года Сбербанк провёл ребрендинг, став экосистемой с коротким названием "Сбер". Благодаря яркой рекламной кампании акция стала заметным событием года. Из мощного банка "Сбер" трансформируется во всесильного технологического гиганта, что пробуждает не только любопытство, но и опасения.

Экосистема "Сбер": новый техногигант вызывает опасения

По итогам 2020 года активы Сбербанка превысили 33 трлн рублей, что даже больше, чем у остальных банков из топ-5 вместе взятых. Он также может похвастать самой широкой сетью отделений, банкоматов, работающих в России и 17 зарубежных странах. При общей выручке за прошлый год 3,37 трлн рублей чистая прибыль составила 760,3 млрд рублей. Несмотря на то, что выручка от нефинансового бизнеса составила лишь 71,4 млрд рублей, в "Сбере" возлагают на него большие надежды.

На сайте финансовой организации можно увидеть такое описание цифровой экосистемы "Сбера": "Мы окружаем клиентов сервисами на все случаи жизни — от покупки продуктов до передвижения по городу".

С помощью единой цифровой платформы, построенной на использовании больших данных и искусственного интеллекта, можно заказать еду, перевести деньги, посмотреть фильм, купить лекарства, вызвать такси, отправить посылку или поручить дела виртуальным ассистентам.

Рыночную экспансию, связанную с созданием экосистемы, Сбербанк начал в 2017 году. За три года на эти цели были потрачены $1 млрд или 3% чистой прибыли. На конец 2020 года инвестиции в нефинансовые активы экосистемы достигали суммы в 150 млрд рублей. Она включает сегодня около 30 компаний и сервисов, действующих в широком диапазоне от электронной коммерции до поиска работы. Однако первые опыты на пути превращения банка в группу "Сбер" нередко были связаны с неудачами.

Танго двух слонов

Попытки Сбербанка наладить выгодное партнёрство вначале с китайским гигантом Alibaba, а затем с российскими компаниями "Яндекс" и Ozon поочередно терпели фиаско. Это как в песне Высоцкого "Если друг оказался вдруг…". Тесному сотрудничеству мешали то нюансы рыночной конкуренции, то разные подходы к философии бизнеса. Первый зампред правления Лев Хасис, который ставит цель сделать e-commerce флагманским бизнесом "Сбера", предпочёл развивать его самостоятельно, отбросив идею равноправных партнёрств.

"Иногда двум слонам тяжело вместе станцевать танго, даже если они этого очень хотят", — образно заметил глава Сбербанка Герман Греф.

С некоторых пор активность Сбербанка в приобретении компаний или их долей в самых разных рыночных секторах стала источником громких новостей для деловых СМИ. В октябре прошлого года стало известно о будущей сделке по приобретению пакета акций "Еаптеки" — одной из крупнейших компаний на рынке дистанционной торговли лекарствами, сервисом которой ежемесячно пользуются более 4 млн человек. Примерно в то же время "Сбер" выкупил долю предпринимателя Александра Мамута в Rambler Group и стал единственным владельцем интернет-компании, включая онлайн-кинотеатр Okko и знаменитый кинотеатр "Художественный".

Сбербанк
 

В декабре прошлого года "Сбер" довёл до контрольной свою долю в производителе онлайн-касс для предпринимателей "Эвотор". Ставится цель более тесно интегрировать "Эвотор" в экосистему "Сбера" с запуском новых продуктов и направлений бизнеса. В феврале этого года СМИ сообщили, что "Сбер" приобрёл 100% компании "Ё-инжиниринг", которая разрабатывала гибрид "Ё-мобиль". В своё время его создание инициировал бизнесмен, владелец группы "Онэксим" Михаил Прохоров, но в 2014 году от проекта отказался. В банке пояснили, что компетенции команды "Ё-инжиниринга" будут полезны при разработке платформы для автономных средств передвижения, беспилотных автомобилей и технологий.

Еще одной сенсацией стало недавнее подписание группами "Сбер", "М.Видео — Эльдорадо" и предпринимателем Александром Тынкованом юридически обязывающей документации по приобретению "Сбером" 85% доли в маркетплейсе goods.ru. Учитывая, что развитие электронной коммерции является для экосистемы "Сбера" магистральным направлением, делается акцент на превращение маркетплейса в динамично растущую мультикатегорийную площадку e-commerce. Как заявил Лев Хасис, к концу 2023 года "Сбер" надеется "войти в топ-3 или топ-5 игроков рынка с общим оборотом порядка полутриллиона рублей".

Закрытая экосистема против открытой

По словам Германа Грефа, повышенный интерес группы "Сбер" к рынкам e-commerce, развлечений и образования связан с ожиданиями хорошей доходности. В одном из интервью глава Сбербанка заявил, что грех не инвестировать в компанию, если она растёт в 11 раз за год. Можно заработать огромные деньги на увеличении акционерной стоимости, что никогда не получится в банковском секторе.

"Все экосистемы являются доминирующим фактором развития экономик практически во всех странах мира. Потому что это менее затратно, значительно более удобно для клиента — он за это "проголосовал" кошельком. Бороться с ними совершенно бессмысленно", — заявил Герман Греф в недавнем интервью изданию РБК.

Герман Греф
Герман Греф

Глава "Сбера" против того, чтобы власти тормозили развитие российских экосистем во избежание захвата нашего рынка иностранными техногигантами. Нужно подставлять плечо своим, считает Греф. Хотя и не обойтись без регулирования, "чтобы поддерживать конкуренцию на внутреннем рынке и дать возможность маленьким игрокам сохранять свою конкурентоспособность". При этом делается оговорка, что никто пока не знает, каким должно быть регулирование, "потому что онлайновая экосистема — это новая реальность".

Между тем Центробанк не собирается допускать доминирования в России любых технологических гигантов ("Сбер", ВТБ, Тинькофф Банк, "Яндекс" и Mail. ru Group), так как опасается появления "сверхмощных экосистем". В докладе для общественных консультаций "Экосистемы: подходы к регулированию" даются рекомендации перед лицом новых вызовов для конкуренции в российском банковском секторе.

Как считает глава ЦБ Эльвира Набиуллина, экосистемы не должны строиться "по закрытому принципу", когда лидеры рынка захватывают в свой периметр всё больше небанковских продуктов и собирают всё больше данных. Регулирование должно способствовать тому, чтобы сам человек или бизнес могли перемещать свои данные свободно из одной организации в другую. Иначе развитие менее сильных участников рынка будет "утыкаться в заборы таких экосистем".

Регулятор предлагает законодательно выделить новый субъект регулирования — цифровую платформу или экосистему, ввести требование об открытой модели в отношении доминирующих экосистем с возможностью доступа к платформе конкурирующих поставщиков товаров и услуг, установить за ними контроль ФАС, уделить особое внимание сделкам слияния и поглощения, ввести запрет на использование внутренних учетных единиц экосистемы в качестве платёжного средства и многое другое.

Глава ВТБ Андрей Костин сообщил, что его структура отдаёт предпочтение открытой экосистеме, в которой партнёры могут предоставлять своим клиентам продукт, не являясь его держателем. В противоположность ей замкнутая экосистема предлагает клиенту ограниченный набор сервисов лишь в своём периметре. В качестве положительного примера Костин привёл инвестиционные продукты ВТБ, встроенные в интерфейс "Яндекса" или мобильное приложение "Магнита", через которое клиенты ретейлера могут совершать платежи. В любом случае создание закрытой экосистемы требует больших денежных затрат и чревато монополизацией рынка, что неминуемо приведёт к ужесточению регулирования.

Как показывает опыт "ошибок трудных" американских IT-гигантов, подыгрывание чрезмерным аппетитам и амбициям создателей экосистем рано или поздно приводит к плачевным результатам. Наши техногиганты должны расти, чтобы не уступать иностранным, но только не за счёт превращения рынка в джунгли, где действует лишь право сильного.

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Редактор: Ирина Гусакова
Темы банк втб сбербанк герман греф андрей костин михаил прохоров александр мамут эльвира набиуллина
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