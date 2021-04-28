Экосистема "Сбер": новый техногигант вызывает опасения

В конце прошлого года Сбербанк провёл ребрендинг, став экосистемой с коротким названием "Сбер". Благодаря яркой рекламной кампании акция стала заметным событием года. Из мощного банка "Сбер" трансформируется во всесильного технологического гиганта, что пробуждает не только любопытство, но и опасения.

По итогам 2020 года активы Сбербанка превысили 33 трлн рублей, что даже больше, чем у остальных банков из топ-5 вместе взятых. Он также может похвастать самой широкой сетью отделений, банкоматов, работающих в России и 17 зарубежных странах. При общей выручке за прошлый год 3,37 трлн рублей чистая прибыль составила 760,3 млрд рублей. Несмотря на то, что выручка от нефинансового бизнеса составила лишь 71,4 млрд рублей, в "Сбере" возлагают на него большие надежды.

На сайте финансовой организации можно увидеть такое описание цифровой экосистемы "Сбера": "Мы окружаем клиентов сервисами на все случаи жизни — от покупки продуктов до передвижения по городу".

С помощью единой цифровой платформы, построенной на использовании больших данных и искусственного интеллекта, можно заказать еду, перевести деньги, посмотреть фильм, купить лекарства, вызвать такси, отправить посылку или поручить дела виртуальным ассистентам.

Рыночную экспансию, связанную с созданием экосистемы, Сбербанк начал в 2017 году. За три года на эти цели были потрачены $1 млрд или 3% чистой прибыли. На конец 2020 года инвестиции в нефинансовые активы экосистемы достигали суммы в 150 млрд рублей. Она включает сегодня около 30 компаний и сервисов, действующих в широком диапазоне от электронной коммерции до поиска работы. Однако первые опыты на пути превращения банка в группу "Сбер" нередко были связаны с неудачами.

Танго двух слонов

Попытки Сбербанка наладить выгодное партнёрство вначале с китайским гигантом Alibaba, а затем с российскими компаниями "Яндекс" и Ozon поочередно терпели фиаско. Это как в песне Высоцкого "Если друг оказался вдруг…". Тесному сотрудничеству мешали то нюансы рыночной конкуренции, то разные подходы к философии бизнеса. Первый зампред правления Лев Хасис, который ставит цель сделать e-commerce флагманским бизнесом "Сбера", предпочёл развивать его самостоятельно, отбросив идею равноправных партнёрств.

"Иногда двум слонам тяжело вместе станцевать танго, даже если они этого очень хотят", — образно заметил глава Сбербанка Герман Греф.

С некоторых пор активность Сбербанка в приобретении компаний или их долей в самых разных рыночных секторах стала источником громких новостей для деловых СМИ. В октябре прошлого года стало известно о будущей сделке по приобретению пакета акций "Еаптеки" — одной из крупнейших компаний на рынке дистанционной торговли лекарствами, сервисом которой ежемесячно пользуются более 4 млн человек. Примерно в то же время "Сбер" выкупил долю предпринимателя Александра Мамута в Rambler Group и стал единственным владельцем интернет-компании, включая онлайн-кинотеатр Okko и знаменитый кинотеатр "Художественный".

В декабре прошлого года "Сбер" довёл до контрольной свою долю в производителе онлайн-касс для предпринимателей "Эвотор". Ставится цель более тесно интегрировать "Эвотор" в экосистему "Сбера" с запуском новых продуктов и направлений бизнеса. В феврале этого года СМИ сообщили, что "Сбер" приобрёл 100% компании "Ё-инжиниринг", которая разрабатывала гибрид "Ё-мобиль". В своё время его создание инициировал бизнесмен, владелец группы "Онэксим" Михаил Прохоров, но в 2014 году от проекта отказался. В банке пояснили, что компетенции команды "Ё-инжиниринга" будут полезны при разработке платформы для автономных средств передвижения, беспилотных автомобилей и технологий.

Еще одной сенсацией стало недавнее подписание группами "Сбер", "М.Видео — Эльдорадо" и предпринимателем Александром Тынкованом юридически обязывающей документации по приобретению "Сбером" 85% доли в маркетплейсе goods.ru. Учитывая, что развитие электронной коммерции является для экосистемы "Сбера" магистральным направлением, делается акцент на превращение маркетплейса в динамично растущую мультикатегорийную площадку e-commerce. Как заявил Лев Хасис, к концу 2023 года "Сбер" надеется "войти в топ-3 или топ-5 игроков рынка с общим оборотом порядка полутриллиона рублей".

Закрытая экосистема против открытой

По словам Германа Грефа, повышенный интерес группы "Сбер" к рынкам e-commerce, развлечений и образования связан с ожиданиями хорошей доходности. В одном из интервью глава Сбербанка заявил, что грех не инвестировать в компанию, если она растёт в 11 раз за год. Можно заработать огромные деньги на увеличении акционерной стоимости, что никогда не получится в банковском секторе.

"Все экосистемы являются доминирующим фактором развития экономик практически во всех странах мира. Потому что это менее затратно, значительно более удобно для клиента — он за это "проголосовал" кошельком. Бороться с ними совершенно бессмысленно", — заявил Герман Греф в недавнем интервью изданию РБК.

Герман Греф

Глава "Сбера" против того, чтобы власти тормозили развитие российских экосистем во избежание захвата нашего рынка иностранными техногигантами. Нужно подставлять плечо своим, считает Греф. Хотя и не обойтись без регулирования, "чтобы поддерживать конкуренцию на внутреннем рынке и дать возможность маленьким игрокам сохранять свою конкурентоспособность". При этом делается оговорка, что никто пока не знает, каким должно быть регулирование, "потому что онлайновая экосистема — это новая реальность".

Между тем Центробанк не собирается допускать доминирования в России любых технологических гигантов ("Сбер", ВТБ, Тинькофф Банк, "Яндекс" и Mail. ru Group), так как опасается появления "сверхмощных экосистем". В докладе для общественных консультаций "Экосистемы: подходы к регулированию" даются рекомендации перед лицом новых вызовов для конкуренции в российском банковском секторе.

Как считает глава ЦБ Эльвира Набиуллина, экосистемы не должны строиться "по закрытому принципу", когда лидеры рынка захватывают в свой периметр всё больше небанковских продуктов и собирают всё больше данных. Регулирование должно способствовать тому, чтобы сам человек или бизнес могли перемещать свои данные свободно из одной организации в другую. Иначе развитие менее сильных участников рынка будет "утыкаться в заборы таких экосистем".

Регулятор предлагает законодательно выделить новый субъект регулирования — цифровую платформу или экосистему, ввести требование об открытой модели в отношении доминирующих экосистем с возможностью доступа к платформе конкурирующих поставщиков товаров и услуг, установить за ними контроль ФАС, уделить особое внимание сделкам слияния и поглощения, ввести запрет на использование внутренних учетных единиц экосистемы в качестве платёжного средства и многое другое.

Глава ВТБ Андрей Костин сообщил, что его структура отдаёт предпочтение открытой экосистеме, в которой партнёры могут предоставлять своим клиентам продукт, не являясь его держателем. В противоположность ей замкнутая экосистема предлагает клиенту ограниченный набор сервисов лишь в своём периметре. В качестве положительного примера Костин привёл инвестиционные продукты ВТБ, встроенные в интерфейс "Яндекса" или мобильное приложение "Магнита", через которое клиенты ретейлера могут совершать платежи. В любом случае создание закрытой экосистемы требует больших денежных затрат и чревато монополизацией рынка, что неминуемо приведёт к ужесточению регулирования.

Как показывает опыт "ошибок трудных" американских IT-гигантов, подыгрывание чрезмерным аппетитам и амбициям создателей экосистем рано или поздно приводит к плачевным результатам. Наши техногиганты должны расти, чтобы не уступать иностранным, но только не за счёт превращения рынка в джунгли, где действует лишь право сильного.

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