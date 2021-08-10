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Нет покоя: в годовщину протестов в Белоруссии по ней "вдарили" новыми санкциями

Экономика

В день "первой годовщины" белорусских протестов США, Канада и Великобритания объявили о новом о новом раунде санкций против Минска.

Нет покоя: в годовщину протестов в Белоруссии по ней "вдарили" новыми санкциями

США

Штаты ввели новые ограничения:

  • против "Беларуськалия" — за то, что, будучи одним из крупнейших в мире производителей калийных минеральных удобрений, является " незаконным источником богатства для режима";
  • национального Олимпийского комитета Белоруссии — за "содействие отмыванию денег, уклонение от санкций и обход визовых запретов";
  • ряда предпринимателей и 15 компаний, в том числе Абсолют-Банка;
  • структур в табачном, строительном, энергетическом и транспортном секторах";
  • госструктур, таких как белорусский Следственный комитет.

Канада

В Министерстве глобальных дел Канады заявили, что вводят ограничения в отношении "ключевых секторов белорусской экономики" и минимизируют "доступ белорусских государственных субъектов к международным финансам".

"Режим отказался участвовать в значимом диалоге, и не было никаких признаков того, что он готов искать мирное и демократическое решение кризиса. Именно поэтому Канада сегодня предприняла шаги по введению этих дополнительных санкций", — говорится в сообщении.

Великобритания

Санкции Лондона затрагивают в основном те же сектора, что и санкции США и Канады.

Плюсом Лондон запретил белорусским авиакомпаниям летать над Великобританией или приземляться на ее территории и наложили вето на оказание технической помощи парку самолетов Лукашенко.

Реакция Лукашенко

В свою очередь белорусский лидер, комментируя ограничительные меры британских властей, заявил, "что они могут задохнуться от этих санкций".

"Мы не знали эту Великобританию в течение тысячи лет и не хотим ее знать. Они американские приспешники", — заявил он.

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Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева
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