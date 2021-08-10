В день "первой годовщины" белорусских протестов США, Канада и Великобритания объявили о новом о новом раунде санкций против Минска.
Штаты ввели новые ограничения:
В Министерстве глобальных дел Канады заявили, что вводят ограничения в отношении "ключевых секторов белорусской экономики" и минимизируют "доступ белорусских государственных субъектов к международным финансам".
"Режим отказался участвовать в значимом диалоге, и не было никаких признаков того, что он готов искать мирное и демократическое решение кризиса. Именно поэтому Канада сегодня предприняла шаги по введению этих дополнительных санкций", — говорится в сообщении.
Санкции Лондона затрагивают в основном те же сектора, что и санкции США и Канады.
Плюсом Лондон запретил белорусским авиакомпаниям летать над Великобританией или приземляться на ее территории и наложили вето на оказание технической помощи парку самолетов Лукашенко.
В свою очередь белорусский лидер, комментируя ограничительные меры британских властей, заявил, "что они могут задохнуться от этих санкций".
"Мы не знали эту Великобританию в течение тысячи лет и не хотим ее знать. Они американские приспешники", — заявил он.
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