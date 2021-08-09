Лукашенко назвал власти Великобритании "американскими прихвостями"

Великобритания заявила о введении новых санкций в отношении Белоруссии.

Теперь помимо экономических ограничений, в отношении республики введены авиационные санкции. Белорусским авиаперевозчикам запретят совершать полёты и посадку в Великобритании.

Белорусский лидер жёстко отреагировал на данные действия британских властей, сообщает "ПолитРоссия".

"Да подавитесь вы этими санкциями в Великобритании. Мы тысячу лет не знали этой Великобритании и знать не хотим. Вы прихвостни американские", — заявил Лукашенко в ходе встречи с прессой и общественностью.

Он заявил, что попытки британских чиновников навредить Минску ничем не грозят республике.

Ранее Pravda. Ru писала о том, что Байден увидел угрозу нацбезопасности в действиях белорусских властей.

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