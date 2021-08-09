Байден увидел угрозу нацбезопасности в действиях белорусских властей

Президент США Джо Байден заявил, что действия белорусских властей против оппозиции после выборов в 2020 году — необычная и экстраординарная угроза национальной безопасности и внешней политики США.

Байден подписал указ о расширении режима чрезвычайной ситуации в отношении Белоруссии в годовщину политического кризиса в этой стране

В документе сказано, что белорусский режим ведет пагубную деятельность, нарушает права человека и основные свободы, а также подавляет демократию.

Основаниями для ужесточения режима ЧС президент США называет преследование оппозиции и структур гражданского общества в Белоруссии. К этому относятся, в частности, "мошеннические" выборы, посадка в минском аэропорту международного авиарейса и задержание оппозиционного журналиста Романа Протасевича.

В конце июля кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская отправилась в США, где встретилась с госсекретарем Энтони Блинкеном и президентом США Джо Байденом. После этого она выразила надежду, что Вашингтон введет против Минска "самые сильные" санкции.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.