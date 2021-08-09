Президент США Джо Байден заявил, что действия белорусских властей против оппозиции после выборов в 2020 году — необычная и экстраординарная угроза национальной безопасности и внешней политики США.
Байден подписал указ о расширении режима чрезвычайной ситуации в отношении Белоруссии в годовщину политического кризиса в этой стране
В документе сказано, что белорусский режим ведет пагубную деятельность, нарушает права человека и основные свободы, а также подавляет демократию.
Основаниями для ужесточения режима ЧС президент США называет преследование оппозиции и структур гражданского общества в Белоруссии. К этому относятся, в частности, "мошеннические" выборы, посадка в минском аэропорту международного авиарейса и задержание оппозиционного журналиста Романа Протасевича.
В конце июля кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская отправилась в США, где встретилась с госсекретарем Энтони Блинкеном и президентом США Джо Байденом. После этого она выразила надежду, что Вашингтон введет против Минска "самые сильные" санкции.
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Кабаева призналась, что обычно не комментирует чьи-либо высказывания, но в данном случае не может остаться в стороне.