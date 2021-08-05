Суд признал основателя Baring Vostok Майкла Калви виновным в растрате 2,5 млрд

Московский суд признал виновным инвестора из Америки Майкла Калви. За растрату 2,5 миллиардов рублей банка "Восточный" мужчина получил шесть лет условно.

Судили не только Майкла Калви, но и партнёров по его инвестиционному фонду Baring Vostok. Среди них:

Филипп Дельпаль;

Ваган Абгарян;

Иван Зюзин;

Максим Владимиров;

Алексей Кордичев;

Александр Цакунов.

Все они проходят по делу о растрате в особо крупном размере. Вину никто не признаёт. Майкл Калви уверен, что доказательства со стороны обвинения лишь подтверждают его невиновность. Прокурор считает отрицание вины попыткой уйти от наказания.

Майкла Калви и остальных фигурантов дела арестовали в 2019 году. Тогда за них поручились такие люди, как:

глава "Сбера" Герман Греф;

председатель Российского совета фондов прямых инвестиций Анатолий Чубайс;

владелец "Тинькофф банка" Олег Тиньков;

основатель "Яндекса" Аркадий Волож;

бизнес-омбудсмен Борис Титов;

другие влиятельные люди из сферы экономики.

Baring Vostok — фонд частных капиталовложений, который основали в 1994 году. От этой организации получали инвестиции такие компании, как:

"СТС Медиа";

"Волга Газ";

"Яндекс";

"Боржоми";

другие.

Ранее Майкл Калви подчёркивал, что решение суда отразится на всём российском бизнесе.

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