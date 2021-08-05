Московский суд признал виновным инвестора из Америки Майкла Калви. За растрату 2,5 миллиардов рублей банка "Восточный" мужчина получил шесть лет условно.
Судили не только Майкла Калви, но и партнёров по его инвестиционному фонду Baring Vostok. Среди них:
Все они проходят по делу о растрате в особо крупном размере. Вину никто не признаёт. Майкл Калви уверен, что доказательства со стороны обвинения лишь подтверждают его невиновность. Прокурор считает отрицание вины попыткой уйти от наказания.
Майкла Калви и остальных фигурантов дела арестовали в 2019 году. Тогда за них поручились такие люди, как:
Baring Vostok — фонд частных капиталовложений, который основали в 1994 году. От этой организации получали инвестиции такие компании, как:
Ранее Майкл Калви подчёркивал, что решение суда отразится на всём российском бизнесе.
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