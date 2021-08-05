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Суд признал основателя Baring Vostok Майкла Калви виновным в растрате 2,5 млрд

Экономика

Московский суд признал виновным инвестора из Америки Майкла Калви. За растрату 2,5 миллиардов рублей банка "Восточный" мужчина получил шесть лет условно.

Суд признал основателя Baring Vostok Майкла Калви виновным в растрате 2,5 млрд

Судили не только Майкла Калви, но и партнёров по его инвестиционному фонду Baring Vostok. Среди них:

  • Филипп Дельпаль;
  • Ваган Абгарян;
  • Иван Зюзин;
  • Максим Владимиров;
  • Алексей Кордичев;
  • Александр Цакунов.

Все они проходят по делу о растрате в особо крупном размере. Вину никто не признаёт. Майкл Калви уверен, что доказательства со стороны обвинения лишь подтверждают его невиновность. Прокурор считает отрицание вины попыткой уйти от наказания.

Майкла Калви и остальных фигурантов дела арестовали в 2019 году. Тогда за них поручились такие люди, как:

  • глава "Сбера" Герман Греф;
  • председатель Российского совета фондов прямых инвестиций Анатолий Чубайс;
  • владелец "Тинькофф банка" Олег Тиньков;
  • основатель "Яндекса" Аркадий Волож;
  • бизнес-омбудсмен Борис Титов;
  • другие влиятельные люди из сферы экономики.

Baring Vostok — фонд частных капиталовложений, который основали в 1994 году. От этой организации получали инвестиции такие компании, как:

  • "СТС Медиа";
  • "Волга Газ";
  • "Яндекс";
  • "Боржоми";
  • другие.

Ранее Майкл Калви подчёркивал, что решение суда отразится на всём российском бизнесе.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник)
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