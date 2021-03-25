Совкомбанк подписал соглашение о покупке банка "Восточный"

Совкомбанк подписал соглашение о покупке акций банка "Восточного" у инвестиционных фондов Baring Vostok, компании "Финвижн" и Шерзода Юсупова. Сделку могут закрыть в течение нескольких недель после согласования с Центробанком и ФАС.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Baring Vostok.

Сделка состоится на рыночных условиях, но финансовые параметры и стоимость сделки стороны не раскрывают. В течение 12-18 месяцев после покупки Совкомбанк присоединит к себе банк "Восточный".

На этом закончится история банка "Восточного", акционеры которого находятся в корпоративном конфликте с 2018 года. Конфликт обострился до такой степени, что против основателя Baring Vostok Майкла Калви и его партнёров было возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Совкомбанк в результате покупки "Восточного" сможет усилить позиции в розничном бизнесе, расширить филиальную сеть и повысить доступность продуктов и услуг в таких регионах как Сибирь и Дальний Восток. Об этом рассказал председатель Совкомбанка Дмитрий Гусев. Также, по его словам, Совкомбанку интересен "Восточный" с точки зрения синергии.