Экономист дал совет любителям хранить сбережения "под матрасом"

После пережитых экономических потрясений многие россияне перестали доверять некогда популярному призыву "хранить деньги в сберегательной кассе". Правы ли они?

Социологические опросы на тему сбережений показывают, что часть россиян предпочитает хранить свои сбережения в виде наличности "под матрасом". Их можно понять: деньги — вот они, всегда под рукой. Но в этом-то и проблема. Этот способ хранения сбережений считается среди специалистов самым ненадёжным, пишет URA. RU.

Во-первых, деньги, лежащие без движения "под матрасом", обесцениваются в результате инфляции. Во-вторых, доступ к наличности может оказаться не только у хозяина сбережений, и это довольно сложно контролировать. И наконец, не стоит исключать вероятность различных неприятностей — например, пожар в квартире.

Если отсутствие знаний не позволяет пользоваться различными финансовыми инструментами, повышающими доходность сбережений, то лучше положить деньги на депозитный счёт в банке, посоветовал научный сотрудник МГУ, доктор экономических наук Андрей Колганов.

"Хоть депозит и не полностью защищает деньги от обесценивания, потому что депозитные проценты довольно низкие, но, тем не менее, это страхует вашу сумму от каких-то неожиданностей. Если у банка отзовут лицензию, вкладчикам, имеющим депозиты в пределах страховой суммы 1,4 миллиона рублей, возместят деньги", — пояснил экономист.

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