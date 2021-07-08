Себестоимость растёт, но цены стабильны: "молочный фокус" от Минсельхоза

В очередной раз специалистам Минсельхоза пришлось комментировать данные о риске роста цен. Ранее ведомство "закидали" вопросами о подорожании сахара и яиц, теперь же "очередь" дошла до молочных продуктов и молока.

Сообщение из министерства приводит ТАСС, и данные из него весьма интересны. Несмотря на то что себестоимость производства растёт, цены останутся стабильными, считают эксперты.

"Поступательное наращивание объёмов, а также меры государственной поддержки молочной отрасли позволяют сохранять цены на молоко и молочную продукцию на стабильном уровне, несмотря на увеличение себестоимости производства. Так, за последний год рост отпускных цен сопоставим с уровнем инфляции. С начала текущего года стоимость сырого молока снизилась на 0,8%, сухого цельного — на 1%, а пастеризованного — выросла на 1,7%. Цена на сливочное масло увеличилась на 1,5%, сыры — на 0,3%", — отмечается в сообщении.

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