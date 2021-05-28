Не золотые, а простые: в Минсельхозе отчитались о снижении цен на яйца

Очередные новости касательно возможного дефицита пришлось оценивать экспертам Минсельхоза. На этот раз речь зашла о яйцах. По данным эксперта Елены Степановой, на рынке случилось расхождение закупочных цен и себестоимости.

Степанова, занимающая пост заместителя генерального директора Российского птицеводческого союза, в ходе выступления на онлайн-конференции уточнила, что последние недели мая ознаменовались следующими цифрами:

себестоимость яиц составляет от 50 рублей за 10 штук;

ритейлеры проводят закупки по 30-35 рублей за 10 штук.

Если цены закупки продолжат падать, то в итоге на рынке сформируется дефицит, считает Степанова.

Минсельхоз РФ, приводит данные РИА "Новости", пока оценивает ситуацию с яйцами как стабильную.

"Минсельхоз России оценивает текущую ситуацию на рынке птицеводческой продукции как стабильную и комфортную для дальнейшего наращивания объёмов производства и не ожидает дефицита яиц на внутреннем рынке", — уточняют в ведомстве.

Кроме того, меры поддержки оказали нужный эффект: к 26 мая яйца первой категории подешевели на 19,5%, а второй — на 10,9%. В числе факторов, вызывавших снижение цены — сезонность и замедление роста цен на кормовые компоненты.

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