Ожидать ли нефтяного кризиса после провала переговоров ОПЕК+, рассказал эксперт

Провал переговоров ОПЕК+ стал неожиданностью для всех участников рынка. На этом фоне нефть марки Brent подорожала до 77 долларов за баррель. Что дальше?

Неожиданную смуту внесли Объединённые Арабские Эмираты, предложив пересмотреть базовый уровень, от которого отсчитываются квоты на увеличение добычи нефти. Сейчас он составляет для ОАЭ 3,2 млн баррелей в день, Абу-Даби требует поднять его до 3,8 млн баррелей. Позицию ОАЭ можно понять — всего три года назад страна сделала масштабные инвестиции в модернизацию производственных мощностей, и теперь более трети их простаивают, а деньги на их содержание продолжают тратиться.

Против установления индивидуального базового уровня добычи нефти выступила Саудовская Аравия. В Эр-Рияде считают, что это послужит плохим примером для остальных участников картеля. В итоге провала переговоров квоты на добычу остались на прежнем уровне, пишут "Известия".

"Если в ближайшее время сделка не будет заключена, а имеющиеся уровни добычи сохранятся, это будет позитивно для рынка и стран-добытчиков, в том числе и бюджета России", — оценил ситуацию Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets.

В этой ситуации возможны негативные сценарии, способные привести к демпинговым войнам и обрушить рынок нефти. Однако в целом эксперты полагают, что участники ОПЕК+ всё же смогут договориться, поскольку в его развале не заинтересована ни одна сторона.

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