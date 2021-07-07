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Ожидать ли нефтяного кризиса после провала переговоров ОПЕК+, рассказал эксперт

Экономика » Сырье » Нефть

Провал переговоров ОПЕК+ стал неожиданностью для всех участников рынка. На этом фоне нефть марки Brent подорожала до 77 долларов за баррель. Что дальше?

Ожидать ли нефтяного кризиса после провала переговоров ОПЕК+, рассказал эксперт

Неожиданную смуту внесли Объединённые Арабские Эмираты, предложив пересмотреть базовый уровень, от которого отсчитываются квоты на увеличение добычи нефти. Сейчас он составляет для ОАЭ 3,2 млн баррелей в день, Абу-Даби требует поднять его до 3,8 млн баррелей. Позицию ОАЭ можно понять — всего три года назад страна сделала масштабные инвестиции в модернизацию производственных мощностей, и теперь более трети их простаивают, а деньги на их содержание продолжают тратиться.

Против установления индивидуального базового уровня добычи нефти выступила Саудовская Аравия. В Эр-Рияде считают, что это послужит плохим примером для остальных участников картеля. В итоге провала переговоров квоты на добычу остались на прежнем уровне, пишут "Известия".

"Если в ближайшее время сделка не будет заключена, а имеющиеся уровни добычи сохранятся, это будет позитивно для рынка и стран-добытчиков, в том числе и бюджета России", — оценил ситуацию Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets.

В этой ситуации возможны негативные сценарии, способные привести к демпинговым войнам и обрушить рынок нефти. Однако в целом эксперты полагают, что участники ОПЕК+ всё же смогут договориться, поскольку в его развале не заинтересована ни одна сторона.

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Автор: Людмила Черткова
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