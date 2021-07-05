Работа экспертов в рамках переговоров по линии ОПЕК+ будет продолжаться до тех пор, пока не получится выработать консенсус. Проблемы, которые сопровождают переговоры, в Кремле комментировать не будут, сообщил пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков.
Напомним, что встречи в рамках ОПЕК+ проходят с 1 июля, но пока успешными их назвать сложно. В частности, представители Эмиратов задались вопросом: если сокращать/ограничивать добычу нефти, то от какого именно уровня это сокращение/ограничение считать?
Вариантов у сторон, сообщил ранее источник ТАСС, три:
"Я оставлю это без комментариев. Там продолжается работа, и, конечно, эта работа не может вестись в каком-то публичном формате", — ответил Песков на вопрос журналистов касательно противоречий, возникших у сторон.
При этом, подчеркнул Песков, работа будет вестись
"До тех пор, пока не будет достигнут консенсус".
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