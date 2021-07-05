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Досидеть до консенсуса: переговоры ОПЕК+ прокомментировали в Кремле

Экономика

Работа экспертов в рамках переговоров по линии ОПЕК+ будет продолжаться до тех пор, пока не получится выработать консенсус. Проблемы, которые сопровождают переговоры, в Кремле комментировать не будут, сообщил пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков.

Досидеть до консенсуса: переговоры ОПЕК+ прокомментировали в Кремле

Напомним, что встречи в рамках ОПЕК+ проходят с 1 июля, но пока успешными их назвать сложно. В частности, представители Эмиратов задались вопросом: если сокращать/ограничивать добычу нефти, то от какого именно уровня это сокращение/ограничение считать?

Вариантов у сторон, сообщил ранее источник ТАСС, три:

  1. Наращивание добычи, при этом неизменности соглашения, регулирующего "базовые уровни".
  2. Сохранение объёмов добычи на том же уровне, что и сейчас.
  3. Наращивание добычи при пересмотре "базовых уровней".

"Я оставлю это без комментариев. Там продолжается работа, и, конечно, эта работа не может вестись в каком-то публичном формате", — ответил Песков на вопрос журналистов касательно противоречий, возникших у сторон.

При этом, подчеркнул Песков, работа будет вестись

"До тех пор, пока не будет достигнут консенсус".

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ОПЕК + вступает в фазу тяжелых переговоров / Андрей Верников и Олег Бочагов
Автор: Константин Шапров, Редактор: Ольга Алексеева
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