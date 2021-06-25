В июле в России вырастут цены почти на всё

Годовая инфляция в России по итогам июля составит 6,4%. К такому выводу пришли РИА Новости, составившие собственный консенсус-прогноз на основе опроса аналитиков.

Как отмечает издание, со ссылкой на данные Росстата, инфляция в стране на фоне ослабевшего рубля и роста цен на некоторые продукты питания и сырьевые товары в мире

к концу марта разогналась до 5,8%,

в апреле немного замедлилась — до 5,5%,

в мае темпы роста подскочили до максимума с 2016 года — 6,02%, продолжив рост в июне.

Почему растёт инфляция

"Высокие цены на мировых товарных рынках, перебои в цепочках поставок из-за пандемии, дефицит чипов в мире, повышенная стоимость контейнерных перевозок, раздувание глобальной денежной массы Центробанками развитых стран свидетельствуют о сохранении повышенного инфляционного давления в июле", — говорит главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев (цитата РИА Новости).

В то же время ряд экспертов ожидают, что темпы роста цен в июле начнут стабилизироваться. В первую очередь за счёт традиционного сезонного удешевления плодоовощной продукции, а также укрепления рубля и ужесточения политики Банка России.

"С июля по сентябрь продовольственные цены в среднем падают почти каждый год — это устойчивый сезонный паттерн, который нарушается в годы, когда аномальная жара и продолжительный дефицит осадков приводят к засухам. Весна и начало лета в России выдались в среднем достаточно жаркими, поэтому риски нарушения сезонного паттерна в ценах есть, но, насколько я понимаю, синоптики пока что не говорят о ситуации, сопоставимой с 2010 или 2012 годами. Поэтому малого, но все же снижения, цен на продовольствие в июле-сентябре мы ожидаем", — говорит Дмитрий Куликов, директор группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА.

Однако существенного ослабления годовой инфляции раньше четвертого квартала текущего года ждать не стоит — в этом единодушны все финансисты. То есть, потребительские цены ещё успеют "подрасти".

Ранее Pravda. Ru знакомила своих читателей с прогнозами по росту цен на ЖКХ:

В ФАС рассказали, на сколько с 1 июля вырастут тарифы на ЖКУ

Ежегодно 1 июля в России повышаются тарифы на ЖКУ. В этом году средний рост по стране составит 3,3%. Для сравнения, в 2020 году цены поднялись на 3,1%.

Индексы роста тарифов в регионах устанавливает российское правительство. Например, предельный порог роста цен на ЖКУ установлен на уровне 6,5% в Чечне, а в Мурманской области — 3,2%. Тарифообразование происходит по принципу "инфляция минус", то есть увеличение размера платы не должно превышать уровень инфляции, который в этом году прогнозируется в пределах 4%. За соблюдением предельных индексов следит Федеральная антимонопольная служба, пишут "Известия".

При этом цены на разные коммунальные услуги растут по-разному. К примеру, тарифы на обращение с ТКО эксперты считают адекватными, а водоканалы недофинансированы по всей стране.

"Действительно, тарифы на холодную воду и канализацию самые низкие, хотя очистка сточных вод стоит немало денег. У водоканалов зачастую не хватает средств на качественные реагенты для очистки, модернизацию труб — ухудшается качество воды как в кранах граждан, так и в водоемах", — заявила исполнительный директор Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения Елена Довлатова.

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