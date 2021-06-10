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500 семейных кланов собрали 40 процентов финансов всех россиян

Экономика » Финансы

Финансовые активы 500 самых состоятельных наших соотечественников лишь на 10 процентов меньше совокупных денежных ресурсов всех остальных россиян.

500 семейных кланов собрали 40 процентов финансов всех россиян

На одной чаше весов менее одной десятитысячной взрослого населения России с суммарным состоянием свыше 640 миллиардов долларов, на другой — все остальные. Это свидетельствует о том, что национальное богатство распределено в России крайне неравномерно.

РБК на ссылкой на Boston Consulting Group (BCG) приводит такие данные: "Сегмент самых состоятельных в России (с активами более 100 млн долларов) аккумулирует примерно в четыре раза большую долю средств, чем в среднем по миру.

Среднемировой показатель — 13 процентов. Свои активы российские богачи предпочитают хранить за рубежом, преимущественно в офшорах. Объём частного благосостояния россиян по результатам прошлого года эксперты оценили в 4,1 триллиона долларов. Около трети этой суммы составляют финансовые активы.

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Сколько активов держат "сверхбогатые" россияне?
Автор: Ольга Петрова, Редактор: Ольга Алексеева
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