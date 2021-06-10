Финансовые активы 500 самых состоятельных наших соотечественников лишь на 10 процентов меньше совокупных денежных ресурсов всех остальных россиян.
На одной чаше весов менее одной десятитысячной взрослого населения России с суммарным состоянием свыше 640 миллиардов долларов, на другой — все остальные. Это свидетельствует о том, что национальное богатство распределено в России крайне неравномерно.
РБК на ссылкой на Boston Consulting Group (BCG) приводит такие данные: "Сегмент самых состоятельных в России (с активами более 100 млн долларов) аккумулирует примерно в четыре раза большую долю средств, чем в среднем по миру.
Среднемировой показатель — 13 процентов. Свои активы российские богачи предпочитают хранить за рубежом, преимущественно в офшорах. Объём частного благосостояния россиян по результатам прошлого года эксперты оценили в 4,1 триллиона долларов. Около трети этой суммы составляют финансовые активы.
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