Вашингтон прекращает добычу нефти в заповеднике на Аляске

Администрация президента США Джо Байдена приостановила все мероприятия по добыче нефти и газа в арктическом заповеднике на Аляске.

"Приостановка будет действовать до всестороннего анализа, основанного на законах об охране окружающей среды", — говорится в сообщении Министерства внутренних дел США.

Причина решения в том, что при предоставлении прав на бурение в Арктическом национальном заповеднике дикой природы на северо-востоке штата "были допущены юридические ошибки".

Напомним, разрешение на добычу полезных ископаемых на Аляске сроком на 10 лет было выдано предшественником Байдена Дональдом Трампом. Демократ Байден уже в свой первый день в Белом доме распорядился провести проверку.

К слову, доскональной геологической разведки в "спорном" районе не проводилось — заповедник же природный. Наличие там "значительных месторождений сырья" только лишь "подозревается". О возможной эксплуатации территории спорят десятилетиями.

Администрация республиканца Трампа разрешила бурение в 2017 году, изменив для этого закон — чем вызвал сильное сопротивление со стороны экологических организаций.

Природный заповедник занимает в общей сложности около 80 тысяч квадратных километров.

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