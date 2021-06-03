Субсидирование производителей и стимулы для инвесторов остановят рост цен

Минэкономразвития России на регулярной основе рассматривает необходимость принятия дополнительных мер по сдерживанию роста цен на товары.

Об этом рассказал RT Владимир Ильичёв, заместитель главы ведомства.

По его словам, опыт регулирования цен на сахар и подсолнечное масло посредством их заморозки, позволивший сдержать подорожание этих товаров, показал слабые места и недостатки такого подхода, учитывая которые власти впредь будут "использовать рыночные механизмы". Например, субсидировать производителей.

Чиновник поделился планами вывода российской экономики на докризисный уровень уже осенью текущего года.

Так, со 2 июня в стране действует плавающая пошлина на экспорт зерна. То есть, размер денежного сбора с производителей будет меняться, в зависимости от цены зерновых на мировом рынке. Это позволит зафиксировать стоимость зерна на внутреннем рынке.

По предварительным расчётам, размер пошлины на экспорт пшеницы составит примерно $29-30 за тонну. Для сравнения: до введения плавающих пошлин производители платили €50 за тонну.

То есть, экспортёрам новая форма расчётов выгодна.

Рост цен "притормозился", а инфляция всё равно высокая

Как рассказал замглавы Минэкономразвития, сейчас разрабатываются дополнительные меры "сдерживания" цен.

"Уже принят ряд таможенно-тарифных мер по зерну, гречке, семенам подсолнечника — товарам так называемой "группы риска". И Минсельхоз, и Минпромторг отслеживают ситуацию и активно взаимодействуют с производителями товаров и с сетями для обеспечения разумных изменений цен на рынке", — говорит Ильичёв, признавая, что мгновенного эффекта ждать не стоит, хотя "замедление темпов роста цен в некоторых сегментах" уже началось.

- Насколько хорошо сработало соглашение о заморозке цен между розничными сетями и производителями сахара и масла? Будет ли нечто подобное применено в отношении других товаров?

По словам чиновника, на момент принятия решения о заморозке цен альтернативы ей не было. Но, хотя это и сработало — цены перестали расти — побочных эффектов было немало, поэтому на постоянной основе о заморозке речь идти не может.

Вместо этого правительство планирует — и уже запущен ряд программ — субсидирование отраслей производства.

В первую очередь — сельского хозяйства. Предприятиям выделяются деньги на увеличение посевных площадей — в виде субсидий затрат производителей.

"Золотые визы" — способ привлечь инвесторов

Владимир Ильичёв рассказал о том, что иностранные инвесторы, готовые вложить в экономику России более 30 миллионов рублей и принимать на работу россиян, смогут в ускоренном порядке — за шесть месяцев вместо полутора лет — получать вид на жительство в стране.

По предварительным расчётам, "золотые визы" позволят оттянуть на Россию часть глобального инвестиционного потока.

Торговля на экспорт

В 2020 году из-за пандемии объём экспорта из России сократился почти на 15% — до $572 млрд.

По данным Минэкономразвития восстановление ожидается уже к осени текущего года.

"Уже сейчас происходит заметный рост. В первую очередь восстанавливается взаимный объём торговли со странами ЕАЭС, в частности, с Белоруссией и Казахстаном,

с Южной Кореей и Китаем,

с рядом европейских стран, таких как Франция и Германия. Процесс будет очень сильно зависеть не только от изменения объёмов торговли, но и от восстановления цен, в особенности на ряд сырьевых товаров", — рассказал Ильичёв.

Креативной индустрии кризис не коснулся

На полях ПМЭФ обсуждалась тема продвижения российской продукции креативной индустрии на внешние рынки. Поскольку на сегодня чёткого определения понятия "креативной экономики" нет, назвать долю этого сектора чиновник Минэкономразвития затруднился.

"Если взять сферу IT и телеком, то экспорт их услуг в 2020 году вырос на 18% по сравнению с 2019-м и составил $5,96 млрд. Таким образом, сектор продолжил активно расти даже в сложный период пандемии, и мы будем принимать усилия, чтобы этот тренд сохранялся. Уже запущена программа субсидирования экспорта части субъектов креативной экономики — кино, анимация, мультипликация и IТ: на продвижение этих товаров и услуг и их адаптацию за рубежом выделено 500 млн рублей. Ожидается, что объём экспортной выручки окажется в четыре-пять раз больше. Таким образом, российские компании смогут расширить своё присутствие за рубежом".