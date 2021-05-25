EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Президент Латвии поддержал снятие флага Белоруссии в Риге
В РФ создали светочувствительные датчики для медицины и систем безопасности
Большая разница: почему имущество коррупционеров продают "мимо казны"
"Не может быть!": в Театре Российской Армии — премьера
В Якутии объявлена обязательная вакцинация от коронавируса
В горах Сочи занялись лечением расстройств сна
Каменский объяснил, почему Россия недооценила Словакию на ЧМ по хоккею
Как защититься от укуса клеща: основные правила
Парень из Кемерова расчленил соседку из-за ревности и долга

Идея Кудрина о "цензе" на соцпомощь не понравилась экс-министру экономики

Экономика

Слова Алексея Кудрина о том, что на соцпомощь неплохо было бы ввести некоторый имущественный ценз, понравились не всем. Бывший министр экономики РФ Андрей Нечаев уверен: это не может решить вопрос борьбы с бедностью.

Идея Кудрина о "цензе" на соцпомощь не понравилась экс-министру экономики

Напомним об идее Кудрина: чиновник уточнил, что "лишнее имущество" может стать поводом для исключения человека из группы, нуждающейся в соцподдержке. Как пример он привёл наличие у человека "двух квартир" и "двух машин", отметив, что больший упор на "адресность" был бы полезен.

По мнению Нечаева, которое он уточнил "Общественной службе новостей", разрыв в доходах подобная политика исправить не поможет.

"Такая поддержка будет недостаточной и потому не должна стать основной. Какую-то часть претендующих мы таким образом, конечно, исключим, но на это потребуется достаточно много времени.

Кроме того, при том уровне бедности, который мы имеем сейчас, сэкономленных денег не хватит, чтобы оказать ощутимую поддержку нуждающимся.

Но, в принципе, такая мера существует в мире. Например, в Германии вы можете претендовать на социальную помощь, но только если у вас нет накоплений или недвижимости. В России не было раньше подобных мер разделения, потому что не было и серьёзных программ социальной помощи", — заявил Нечаев.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Алексей Кудрин. Число безработных в России может вырасти в три раза.
Автор: Константин Шапров, Редактор: Нина Лебедь
Последние материалы
"Не может быть!": в Театре Российской Армии — премьера
Эrсперт оценила шансы на отключение Белоруссии от SWIFT
В Якутии объявлена обязательная вакцинация от коронавируса
“Это черепаха”: почему даже в ЦБ России смеются над советами МВФ
В горах Сочи занялись лечением расстройств сна
Врио губернатора Хабаровского края: "Наша задача – чтобы всё работало на местах"
Мельница заблуждений: "анафема" Льву Толстому
Каменский объяснил, почему Россия недооценила Словакию на ЧМ по хоккею
Ученые ищут формулу счастья с помощью игры
Большое интервью с Кудриным: о ВВП, бедности и реформах без революций
Популярное
Дерматология
Демодекоз: убей клеща в себе насовсем

Если вы долгое время мазями и диетами безуспешно боретесь с непонятной сыпью, зудом и пятнами на лице, возможно, пора задуматься о клещах. Нет, не тех, что водятся в лесу, а тех, что живут прямо в нашей коже и называются "демодекс".

Демодекоз: убей клеща в себе насовсем
Квартира под названием евродвушка — что это такое?
Недвижимость
Квартира под названием евродвушка — что это такое?
Шоу-бизнес
На Украине требуют от оргкомитета Евровидения поменять правила. Из-за России
Здоровье
Какие психические заболевания передаются по наследству
Антон Евсеев Мельница мифов: Цезарь и кесарево сечение Антон Евсеев Василий Амирджанов Возрождённый ГУЛАГ обещают сделать гуманным Василий Амирджанов Любовь Степушова Латвия поплатится за неуважение к белорусскому флагу Любовь Степушова
Мир. Новости мира
Почему Минск, а не Вильнюс: заслуженный пилот РФ объяснил действия экипажа Ryanair
Оригинальные методики
Одиннадцать "ванных" заповедей
Болезнь Баттена: ранние симптомы и диагностика
Здоровье
Болезнь Баттена: ранние симптомы и диагностика
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников