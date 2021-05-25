Идея Кудрина о "цензе" на соцпомощь не понравилась экс-министру экономики

Слова Алексея Кудрина о том, что на соцпомощь неплохо было бы ввести некоторый имущественный ценз, понравились не всем. Бывший министр экономики РФ Андрей Нечаев уверен: это не может решить вопрос борьбы с бедностью.

Напомним об идее Кудрина: чиновник уточнил, что "лишнее имущество" может стать поводом для исключения человека из группы, нуждающейся в соцподдержке. Как пример он привёл наличие у человека "двух квартир" и "двух машин", отметив, что больший упор на "адресность" был бы полезен.

По мнению Нечаева, которое он уточнил "Общественной службе новостей", разрыв в доходах подобная политика исправить не поможет.

"Такая поддержка будет недостаточной и потому не должна стать основной. Какую-то часть претендующих мы таким образом, конечно, исключим, но на это потребуется достаточно много времени. Кроме того, при том уровне бедности, который мы имеем сейчас, сэкономленных денег не хватит, чтобы оказать ощутимую поддержку нуждающимся. Но, в принципе, такая мера существует в мире. Например, в Германии вы можете претендовать на социальную помощь, но только если у вас нет накоплений или недвижимости. В России не было раньше подобных мер разделения, потому что не было и серьёзных программ социальной помощи", — заявил Нечаев.

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