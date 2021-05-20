Шампанское в первой трети года "победило" вино и водку

Интересные данные стали доступны из исследования Национального союза защиты прав потребителей. Оказывается, в первой трети 2021 года шампанское "одержало победу" по продажам над вином и водкой.

Итак, для начала — данные про продажам за период с января по апрель (приводит ТАСС):

шампанские и игристые вина: + 10,4%;

вина: — 2,5%;

водка: — 3,6%;

коньяк: + 3%.

"Объём розничной продажи вин шампанских и игристых в январе — апреле 2021 года составил 5,2 млн дал (110,4% от уровня января — апреля прошлого года). В апреле продано 1,01 млн дал (115,4% от уровня апреля прошлого года)", — уточняют эксперты.

При этом интересен следующий тренд: россияне стали покупать на 36,7% больше слабоалкогольных напитков (в которых девять или менее процентов спирта). А вот продажи алкогольной продукции в целом (не считая пива, напитков на его основе, сидров, медовух и пуаре) "просели" за первую треть года на 2,7%.

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