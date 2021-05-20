EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Экс-премьер ДНР объяснил смысл существования Украины
Новый глава украинского Минздрава назвал "приоритет номер один"
Косачёв указал на "хороший знак" во встрече Блинкена и Лаврова
Галкин потроллил Жириновского, который пожаловался на "южное гостеприимство"
Пашинян уточнил число военных Азербайджана на территории Армении
В США поддержали законопроект, который запрещает признавать Крым российским
На Украине отреагировали на отказ США от санкций в адрес оператора "СП-2"
Рамзан Кадыров отыскал своего обидчика из Instagram
Овечкин сломал клюшку и жёстко отчитал российского вратаря "Вашингтона"

Шампанское в первой трети года "победило" вино и водку

Экономика

Интересные данные стали доступны из исследования Национального союза защиты прав потребителей. Оказывается, в первой трети 2021 года шампанское "одержало победу" по продажам над вином и водкой.

Шампанское в первой трети года "победило" вино и водку

Итак, для начала — данные про продажам за период с января по апрель (приводит ТАСС):

  • шампанские и игристые вина: + 10,4%;
  • вина: — 2,5%;
  • водка: — 3,6%;
  • коньяк: + 3%.

"Объём розничной продажи вин шампанских и игристых в январе — апреле 2021 года составил 5,2 млн дал (110,4% от уровня января — апреля прошлого года). В апреле продано 1,01 млн дал (115,4% от уровня апреля прошлого года)", — уточняют эксперты.

При этом интересен следующий тренд: россияне стали покупать на 36,7% больше слабоалкогольных напитков (в которых девять или менее процентов спирта). А вот продажи алкогольной продукции в целом (не считая пива, напитков на его основе, сидров, медовух и пуаре) "просели" за первую треть года на 2,7%.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Шампанское. Абрау-Дюрсо. Сделано в России
Автор: Константин Шапров, Редактор: Нина Лебедь
Последние материалы
Галкин потроллил Жириновского, который пожаловался на "южное гостеприимство"
Пашинян уточнил число военных Азербайджана на территории Армении
В США поддержали законопроект, который запрещает признавать Крым российским
На Украине отреагировали на отказ США от санкций в адрес оператора "СП-2"
Как избавиться от отёков без лекарств
Её величество капуста: виды, сорта, особенности
Рамзан Кадыров отыскал своего обидчика из Instagram
Овечкин сломал клюшку и жёстко отчитал российского вратаря "Вашингтона"
Осуждаем. Ответ будет: МИД РФ о высылке дипломата из СМ
Азиза: Манижа на Евровидении - чистый политический хайп
Популярное
Полезно знать
Мельница мифов: у слонов нет кладбищ

Ночью натуралист сам переправился на остров и, найдя там животное, добил его. При этом он обнаружил на острове 20 скелетов слонов, но без слоновой кости (то есть бивней).

Мельница мифов: у слонов нет кладбищ
Мельница мифов: откуда взялись буки и баги?
Полезно знать
Мельница мифов: откуда взялись буки и баги?
Зрение
Искры из глаз: научное объяснение феномена
Кремль
Песков успокоил россиян: никого принудительно вакцинировать Кремль не планирует
Любовь Степушова Борреля не поняли на обеде со странами Западных Балкан Любовь Степушова Соломон Соловьев Знак зодиака 19 мая: знаменитые Тельцы Соломон Соловьев Василий Амирджанов Интернет-силовики займутся воспитанием патриотов Василий Амирджанов
Политика. Новости и аналитика
Извинитесь за Хиросиму? "Господин Блинкен" написал о Крыме и получил ответ
Советы
Экстремальный метод проращивания семян: посев в кипяток
В Белоруссии у жилых домов потерпел крушение военный самолёт
Новости Белоруссии
В Белоруссии у жилых домов потерпел крушение военный самолёт
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников