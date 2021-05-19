Торговая сеть "Лента" сообщила о приобретении сети супермаркетов Billa. Сумма сделки составляет 215 млн евро.
По заявлению "Ленты", приобретение Billa позволит увеличить сеть марки в Москве и Подмосковье. Представительство ретейлера в этих регионах увеличится на 3%.
"Лента" добавит в свою инфраструктуру 161 супермаркет. Все сотрудники Billa перейдут на работу в "Ленту". Сделка должна быть закрыта летом при условии разрешения Федеральной антимонопольной службой (ФАС).
"Как только магазины сети будут переведены под бренд "Лента", торговая марка "Билла Россия" прекратит своё существование", — говорится в заявлении "Ленты".
18 мая "Правда.Ру" сообщала о том, что "Магнит" приобретает сеть супермаркетов "Дикси". Сеть при помощи покупки 2 651 магазина хочет войти в Москву и Санкт-Петербург. Сумма сделки оценивается в 92,4 млрд рублей (около 1 млрд евро).
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