"Лента" объявила о покупке сети супермаркетов Billa

Торговая сеть "Лента" сообщила о приобретении сети супермаркетов Billa. Сумма сделки составляет 215 млн евро.

Супермаркет "Лента".

По заявлению "Ленты", приобретение Billa позволит увеличить сеть марки в Москве и Подмосковье. Представительство ретейлера в этих регионах увеличится на 3%.

"Лента" добавит в свою инфраструктуру 161 супермаркет. Все сотрудники Billa перейдут на работу в "Ленту". Сделка должна быть закрыта летом при условии разрешения Федеральной антимонопольной службой (ФАС).

"Как только магазины сети будут переведены под бренд "Лента", торговая марка "Билла Россия" прекратит своё существование", — говорится в заявлении "Ленты".

18 мая "Правда.Ру" сообщала о том, что "Магнит" приобретает сеть супермаркетов "Дикси". Сеть при помощи покупки 2 651 магазина хочет войти в Москву и Санкт-Петербург. Сумма сделки оценивается в 92,4 млрд рублей (около 1 млрд евро).