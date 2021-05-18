Грядущее слияние "Магнита" и "Дикси" оценил маркетолог

Анонсированная владельцами торговой сети "Магнит" покупка магазинов "Дикси" приведёт к резкому усилению конкуренции с другими дискаунтерами, считает эксперт.

Ранее во вторник, 18 мая, "Магнит" объявил о покупке торговой сети "Дикси", насчитывающей 2 651 магазин в России. В сделку, сумма которой оценивается в 92,4 млрд рублей, включено также приобретение пяти распределительных центров в Москве, Санкт-Петербурге и Челябинской области. Предстоящее слияние станет возможным после согласования с Федеральной антимонопольной службой России. Закрытие сделки запланировано на 31 августа.

"Происходит концентрация рынка, капиталов. Вот эти крупные игроки будут друг с другом рубиться, а тем, кто какой-то критической доли рынка не имеет, им будет очень тяжело. Они будут уничтожаться. Поэтому это нормальный ход в конкурентной борьбе", — оценил происходящие события маркетолог Николай Григорьев в беседе с телеканалом "360".

Специалист отметил, что через некоторое время возможен ребрендинг, поскольку объединение двух торговых сетей под одним брендом представляется логичным. Но в целом конкуренция между дискаунтерами усилится, и это может привести к закрытию одних магазинов и открытию других в результате оптимизации розничной сети.

"Это увлекательная история. Это война, вообще говоря. Она без выстрелов, но это серьёзная бизнес-война", — подытожил эксперт.

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