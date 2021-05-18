Экономист РАН оценил смягчение требований банков к заёмщикам

Можно лишь догадываться, как скажется на финансовом состоянии населения увеличение числа займов, считает экономист РАН Владимир Клисторин.

Эксперт прокомментировал увеличение числа одобряемых российскими банками заявок на розничные кредиты. Лидируют среди кредитных продуктов потребительские и автокредиты. Однако рост кредитной нагрузки в условиях пандемии может привести заёмщиков в опасную ловушку. Экономист задался вопросом, достаточно ли качественно банки оценивают финансовые возможности потенциальных заёмщиков.

"Когда банки создают свои инструкции и правила по анализу потенциальных заёмщиков, они должны учитывать факторы пандемии и наличия доходов у населения. Другое дело, что не все банки этот анализ проводят, а те, что проводят — делают это с разной степенью успешности", — объяснил Владимир Клисторин "Общественной службе новостей".

По мнению эксперта, происходящие на данный момент в российской экономике события не оправдывают увеличения количества выдаваемых кредитов. А россияне при этом рискуют попасть в "кредитную петлю".

"В любом случае, увеличение числа займов свидетельствует о потребности населения в финансовых средствах. И как это аукнется — остаётся догадываться", — резюмировал экономист.

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