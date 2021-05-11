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В России упростили назначение льгот и пособий

Экономика » Финансы » Деньги

С 11 мая 2021 года российские регионы получили возможность использовать Единую государственную систему социального обеспечения для назначения мер соцподдержки.

В России упростили назначение льгот и пособий

С 1 января 2021 года чиновники по данным из Единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО) могли определять, оказался ли человек в такой жизненной ситуации, когда ему требуется помощь государства, пишет "Парламентская газета".

Так, если ребёнку исполнялось три года, в соответствии с действующим законодательством, семье назначалось пособие. Уведомление о назначении пособия появлялось в личном кабинете на портале Госуслуг.

Но до сегодняшнего дня региональные чиновники не могли использовать ЕГИССО, поэтому им приходилось либо самим вручную собирать документы, либо требовать их от людей.

Теперь, по словам заместителя министра труда и социальной защиты Алексея Скляра, все государственные учреждения смогут получать данные из различных структур в электронной форме, без участия граждан и бумажной волокиты.

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ПОЗОР! Где обещанные социальные выплаты?
Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Ольга Алексеева
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