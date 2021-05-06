Банки начнут реже одобрять выдачу ипотечных кредитов

К концу текущего года банки могут снизить уровень одобрения ипотечных кредитов примерно на 10%, считают эксперты. Они основываются на том, что вырастут ставки по ипотеке и не все россияне "потянут" увеличившиеся платежи.

В конце апреля Центробанк РФ повысил ключевую ставку сразу до 5%, что приведёт к росту ипотечных ставок. К тому же к концу июня завершится программа льготной ипотеки и уже в июле ипотечные ставки могут вырасти до 8-8,5%, сообщают "Известия" со ссылкой на заместителя руководителя ипотечного департамента федеральной компании "Этажи" Татьяну Решетникову. В итоге банки будут реже одобрять ипотечные кредиты, поскольку не все россияне смогут платить по выросшим платежам.

Другие опрошенные изданием эксперты также считают, что рост ипотечных ставок приведёт к снижению одобряемости кредитов. В то же время ЦБ не ждёт снижения уровня одобрения ипотечных кредитов.

Впрочем, есть в этом и плюс: снизится спрос на жильё, и его стоимость, растущая с прошлого года, наконец-то стабилизируется.