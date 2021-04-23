ЦБ сыграл "по-крупному": повысил ключевую ставку до 5%

Совет директоров Центробанка РФ принял решение повысить ключевую ставку до 5%. Таким образом, он "оправдал" ожидания аналитиков.

ЦБ объяснил решение сыграть "по-крупному" и повысить ставку сразу на 0,5 процентного пункта объяснил повышенными инфляционными ожиданиями населения и бизнеса, большей устойчивостью восстановления спроса, которое в отдельных секторах опережает возможности предложения. В итоге баланс рисков сместился в проинфляционную сторону.

Прогноз ЦБ по инфляции в текущем году повышен до 4,7-5,2%.

В релизе регулятор обращает внимание на то, что годовая инфляция в марте увеличилась до 5,8% с 5,7%. И, хотя к 19 апреля 2021 года она снизилась до 5,5%, но причиной тому стало не удешевление товаров, а эффект высокой базы апреля 2020 года.

Днём ранее "Правда.Ру" предупреждала о повышении ключевой ставки. Опрошенные эксперты были уверены в том, что ставка вырастет. Под вопросом оставался только "шаг" регулятора.