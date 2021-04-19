Аналитики назвали необходимые для успешной карьеры навыки

Онлайн-университет digital-профессий Skypro провёл исследование о навыках, которые необходимы для построения успешной карьеры. Самым важным навыком оказалось умение работать в команде.

Этот навык прописан в каждой третьей вакансии, сообщает RT на ссылкой на исследование онлайн-университета. Причём чаще всего он встречается в вакансиях от работодателей Калмыкии и Крыма.

Второе место по востребованности занимает такой навык как умение работать на компьютере. Умение пользоваться компьютером встречается в требованиях 32% вакансий.

В частности, "уверенный пользователь ПК" содержится в требованиях 34% вакансий работодателей из Москвы, 38% — из Кабардино-Балкарии, 36% — из Дагестана, 34% — из Краснодарского и Пермского краёв. При этом в среднем по России этот навык занимает только третье место (28%).

Общая грамотность сотрудника важна только для четверти российских работодателей. Замыкает пятёрку самых важных навыков умение вести деловые переговоры (22%).

Стоит отметить, что в отдельных регионах самым востребованным навыком является умение продавать.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.