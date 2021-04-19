Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Россияне не смогли разобраться в пенсионной формуле
Фетисов: "Может быть, какой-то смысл в Суперлиге и есть"
Витаминная терапия и стационар: Навального отправят в больницу
Женщины устают от видеозвонков больше, чем мужчины
"Категорически не согласны": Кремль ответил Праге по поводу Врбетице
УЕФА одобрил новый формат Лиги чемпионов
На курорт Кубы прибыл рейс с 500 российскими туристами на борту
Стал известен один из спонсоров футбольной Суперлиги
Иммунолог: всё что надо знать про антитела

Аналитики назвали необходимые для успешной карьеры навыки

Экономика » Финансы

Онлайн-университет digital-профессий Skypro провёл исследование о навыках, которые необходимы для построения успешной карьеры. Самым важным навыком оказалось умение работать в команде.

Аналитики назвали необходимые для успешной карьеры навыки

Этот навык прописан в каждой третьей вакансии, сообщает RT на ссылкой на исследование онлайн-университета. Причём чаще всего он встречается в вакансиях от работодателей Калмыкии и Крыма.

Второе место по востребованности занимает такой навык как умение работать на компьютере. Умение пользоваться компьютером встречается в требованиях 32% вакансий.

В частности, "уверенный пользователь ПК" содержится в требованиях 34% вакансий работодателей из Москвы, 38% — из Кабардино-Балкарии, 36% — из Дагестана, 34% — из Краснодарского и Пермского краёв. При этом в среднем по России этот навык занимает только третье место (28%).

Общая грамотность сотрудника важна только для четверти российских работодателей. Замыкает пятёрку самых важных навыков умение вести деловые переговоры (22%).

Стоит отметить, что в отдельных регионах самым востребованным навыком является умение продавать. 

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Топ-5 навыков для построения успешной карьеры.
Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Нина Лебедь
Последние материалы
Аналитики назвали необходимые для успешной карьеры навыки
Женщины устают от видеозвонков больше, чем мужчины
"Категорически не согласны": Кремль ответил Праге по поводу Врбетице
УЕФА одобрил новый формат Лиги чемпионов
План спасения экономики Байдена трещит по швам
Вашингтон выставил Прагу не посмешище с Бошировым и Петровым
На курорт Кубы прибыл рейс с 500 российскими туристами на борту
Стал известен один из спонсоров футбольной Суперлиги
Все на борьбу: как Британия будет искать "иноагентов" из России
Иммунолог: всё что надо знать про антитела
Популярное
Российский шоу-бизнес
Алла Пугачёва после дня рождения утопает в цветах

Примадонна после празднования своего дня рождения просто утопает в цветах. Один из букетов особенно заинтересовал Максима Галкина. Юморист признал, что его букет не идёт ни в какое сравнение с тем цветочным чудом, от которого все в его семье обомлели.

Алла Пугачёва после дня рождения утопает в цветах
Рубль может повторить рекорд падения 2014 года
Прогнозы и статистика
Рубль может повторить рекорд падения 2014 года
Российский шоу-бизнес
Андрей Данилко серьёзно болен и лечится у европейских врачей
Мир. Новости мира
"Они перепуганные сидят": вице-премьер Украины о делегации России в ТКГ
Усам Оздемиров План спасения экономики Байдена трещит по швам Усам Оздемиров Любовь Степушова Вашингтон выставил Прагу не посмешище с Бошировым и Петровым Любовь Степушова Людмила Черткова "Армия спасения Навального" объявила дату "финальной битвы" Людмила Черткова
Российский шоу-бизнес
Альбина Джанабаева показала фото своей новорождённой дочери
Политика. Новости и аналитика
В ГД прокомментировали очередное заявление США по Навальному
"Армия спасения Навального" объявила дату "финальной битвы"
Маргиналы
"Армия спасения Навального" объявила дату "финальной битвы"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников