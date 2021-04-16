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Минфин работает над возвратом денег жертвам мошенников

Экономика » Финансы » Банки

Министерство финансов РФ прорабатывает "некоторые законодательные меры", которые помогут сдержать мошенников и вернуть деньги их жертвам. Ранее о разработке соответствующих поправок заявляли и представители Центробанка.

Минфин работает над возвратом денег жертвам мошенников

Минфин параллельно со стратегией развития финансовой грамотности разрабатывает некоторые законодательные меры, сообщил руководитель департамента финансовой политики министерства Иван Чебесков на конференции "Комсомольской правды" "Финансовая безопасность. Как защитить свои деньги от вездесущих мошенников?" По его словам, одной из этих мер является проработка вопроса возврата денег, украденных у россиян.

Чебесков отметил, что мошенники будут придумывать всё новые способы обмана людей, и задача Минфина — "их сдерживать". Он рассчитывает на то, что законодательные и иные нововведения, включая цифровой рубль, "помогут снизить эту проблему и защитить наших граждан".

Ранее представитель Ассоциации банков России Глеб Жижанов рассказал "Правде.Ру", как можно упростить схему возврата похищенных у россиян денег.

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Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Нина Лебедь
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