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ЦБ ужесточил борьбу с сомнительными операциями

Экономика » Правила игры » ЦБ

Центробанк решил ужесточить критерии вовлечённости банков в проведение сомнительных операций. Об этом следует из информационного письма, опубликованного на сайте регулятора.

ЦБ ужесточил борьбу с сомнительными операциями

Порог вовлечённости в проведение сомнительных операций будет сокращён в два раза, с 1 млрд рублей до 500 млн рублей за квартал. То есть банкам, которые "специализируются" на сомнительных операциях придётся уменьшить свои "аппетиты".

В ином случае их ждут надзорные меры, чаще всего выраженные в различных штрафах и ограничениях на проведение тех или иных операций, в самых запущенных случаях — отзыв лицензии.

Новые критерии ЦБ начнёт применять со второго квартала 2021 года. Предыдущий порог был установлен в 2017 году.

Центробанк начал борьбу с "прачечными" в 2013 году, когда председателем стала Эльвира Набиуллина. Значительное количество банков лишилось впоследствии лицензий из-за проведения сомнительных операций.

Борьба с "прачечными" принесла свои результаты. С 2016 по 2020 годы объём вывода денег за границу по сомнительным основаниям сократился в четыре раза, до 52 млрд рублей, объём обналичивания денег — в семь раз, до 78 млрд рублей.

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Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Нина Лебедь
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