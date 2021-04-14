МИД представил план действий на случай отключения от SWIFT

Россия готова задействовать самые различные возможности, если страну отключат от системы SWIFT, но не будет отказываться от неё самостоятельно. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заместителя министра иностранных дел РФ Александра Панкина.

При этом Панкин подчеркнул, что вопрос о возможных партнёрах для разработки альтернативы SWIFT пока не обсуждается.

"Нет, давайте не будем так далеко (заглядывать)", — сказал он.

Ранее Панкин не исключал разработки системы, альтернативной SWIFT, на новой технологической основе.

Тем временем об отключении России от SWIFT задумались не только в США, но и в Евросоюзе. В частности, глава ведущей фракции Европарламента Манфред Вебер предложил "масштабное замораживание счетов олигархов" и отключение от SWIFT за то, что РФ "продолжает курс опасных провокаций".

Кроме того, российский министр иностранных дел Сергей Лавров продолжает в своих поездках призывать к постепенному отказу от доллара США и использования платёжных систем, контролируемых Западом.

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