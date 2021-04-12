Банки подсели на "иглу льготных кредитов"

В 2021 году, как и в 2020-м, показатели российских банков будут обеспечиваться программами льготных кредитов, говорится в исследовании рейтингового агентства "Эксперт РА", которое называет это "иглой льготных кредитов".
По мнению агентства, число заёмщиков, способных брать кредиты на рыночных условиях, сокращаются. И без "иглы льготных кредитов" темпы кредитования будут низкими, как и прибыль банков.
По расчётам "Эксперт РА", без льготных кредитов ипотека выросла бы только на 11%, а не на 24%, автокредитование — на 4%, а не на 8%. Портфель кредитов малого и среднего бизнеса и вовсе бы сократился на 7% вместо роста на 23%.
Ограничителями роста кредитования являются слабые темпы роста экономики и динамика реальных доходов населения. Так, по прогнозу агентства, в 2021 году реальные доходы россиян вырастут только на 3%, и это будет компенсация прошлогоднего падения на 3,5%.
"Игла льготных кредитов" опасна для банков, предупреждает "Эксперт РА". Те заёмщики, которые получили льготные кредиты, с большой долей вероятности не смогли получить займы на рыночных условиях. Поэтому риски невозврата задолженности увеличиваются. Уже в этом году ожидается заметный рост просроченных кредитов малого и среднего бизнеса.
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