Эксперт выступил против повышения тарифов на электроэнергию

Бывший депутат Госдумы, специалист по тарифам ЖКХ Андрей Руденко выступил против инициативы Госсовета предоставлять малоимущим льготы на электроэнергию за счёт более обеспеченных россиян. Об этом он заявил в беседе с "Правдой.Ру".

Напомним, днём ранее сообщалось, что Госсовет предложит отказаться от перекрёстного субсидирования в пользу экономически обоснованных тарифов для населения. Круг получателей государственной поддержки расширится, но всем остальным россиянам придётся заплатить "по полной".

Руденко считает, переход на экономически обоснованные тарифы приведёт к их повышению и отразится в том числе на малообеспеченных гражданах, даже если их круг расширится.

По его мнению, нужно уменьшить маржу энергоснабжающих компаний, "хватит им уже жировать". Эксперт рекомендует правительству "посмотреть, из чего формируются тарифы". По словам Руденко, энергоснабжающие организации вкладывают в тариф сверхвысокие зарплаты, которые получают их руководители. В итоге получается вот такой "замечательный" тариф.

Экс-депутат привёл пример: электроэнергия покупается оптом за 1,2-1,8 рубля, а населению продаётся за 3,5-5,8 рубля.

"Вот где надо правительству работать", — считает эксперт. "Поверьте, они (энергоснабжающие компании) не бедствуют", — резюмировал он.

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