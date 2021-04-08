Малоимущим могут дать льготы на электроэнергию за счёт богатых

Российские власти обсуждают дополнительные льготы малоимущим на оплату электроэнергии, которые будут обеспечены за счёт более обеспеченных граждан. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на совещание комиссии Госсовета по направлению "Энергетика".

Как следует из документа, рабочая группа Госсовета предложила создать новые механизмы адресной поддержки социально незащищённых слоёв населения. Речь идёт о субсидировании тарифов на электроэнергию. Но это станет возможным, только если правительство перейдёт на экономически обоснованные тарифы на электроэнергию для населения.

В настоящее время правительство ограничивает рост стоимости электроэнергии для граждан и ресурсоснабжающие компании "отыгрываются" на бизнесе, повышая тарифы для них. В то же время предприниматели получают дотации от государства "за эту игру". Объём перекрёстного субсидирования достигает 239 млрд рублей в год, и эксперты считают, что этому механизму нужно срочно найти замену.

В Министерстве строительства и ЖКХ заявили, что переход на экономически обоснованные тарифы нужно совместить с расширением круга получателей поддержки. Для этого нужно скорректировать критерий нуждаемости. Сейчас субсидии получают те семьи, которые тратят на оплату жилищно-коммунальных услуг 22% от ежемесячного дохода. Минстрой предлагает скорректировать этот показатель до 15%.