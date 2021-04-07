Центробанк готов поддержать идею ввести отдельный налоговый вычет по негосударственному пенсионному обеспечению. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на письмо заместителя председателя ЦБ Владимира Чистюхина.
Оно направлено в ответ на обращение саморегулируемых организаций на пенсионном рынке, которые неоднократно предлагали ввести отдельный пенсионный налоговый вычет для тех, кто самостоятельно копит на пенсию в рамках негосударственного пенсионного обеспечения.
В настоящее время россияне, самостоятельно формирующие свою будущую пенсию, могут воспользоваться социальным налоговым вычетом. Максимальная сумма расходов, с которых можно вернуть налог на доходы физических лиц (НДФЛ) — 120 тысяч рублей. Причём эта сумма распространяется не только на расходы по негосударственному пенсионному страхованию, но также на расходы по образованию, страхованию жизни и медицине. Учитывая, что сумма не индексировалась более 10 лет, её не хватает на все социальные расходы россиян.
Поэтому участники рынка предлагают ввести отдельный пенсионный вычет по аналогии с инвестиционным, который распространяется на индивидуальные инвестиционные счета.
ЦБ согласен с тем, что отдельный налоговый вычет сделает конкурентные условия равными для всех финансовых организаций и будет стимулировать граждан на долгосрочные сбережения.
Только эксперты считают, что одних налоговых преференций для полноценной мотивации недостаточно.
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