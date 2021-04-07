ЦБ готов поддержать пенсионный налоговый вычет

Центробанк готов поддержать идею ввести отдельный налоговый вычет по негосударственному пенсионному обеспечению. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на письмо заместителя председателя ЦБ Владимира Чистюхина.

Оно направлено в ответ на обращение саморегулируемых организаций на пенсионном рынке, которые неоднократно предлагали ввести отдельный пенсионный налоговый вычет для тех, кто самостоятельно копит на пенсию в рамках негосударственного пенсионного обеспечения.

В настоящее время россияне, самостоятельно формирующие свою будущую пенсию, могут воспользоваться социальным налоговым вычетом. Максимальная сумма расходов, с которых можно вернуть налог на доходы физических лиц (НДФЛ) — 120 тысяч рублей. Причём эта сумма распространяется не только на расходы по негосударственному пенсионному страхованию, но также на расходы по образованию, страхованию жизни и медицине. Учитывая, что сумма не индексировалась более 10 лет, её не хватает на все социальные расходы россиян.

Поэтому участники рынка предлагают ввести отдельный пенсионный вычет по аналогии с инвестиционным, который распространяется на индивидуальные инвестиционные счета.

ЦБ согласен с тем, что отдельный налоговый вычет сделает конкурентные условия равными для всех финансовых организаций и будет стимулировать граждан на долгосрочные сбережения.

Только эксперты считают, что одних налоговых преференций для полноценной мотивации недостаточно.

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