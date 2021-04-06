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Чем опасно досрочное погашение кредита

Экономика » Финансы » Деньги

Заёмщики сталкиваются с определёнными рисками при досрочном погашении кредитов. О "подводных камнях", с которыми они сталкиваются, Life.ru рассказал инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

Чем опасно досрочное погашение кредита

По его словам, если заёмщик получил кредит по приемлемой ставке, что вполне вероятно, учитывая недавний тренд на их снижение, часть свободных денег лучше инвестировать, чтобы быстрее сформировать сумму для полного погашения займа.

"Это имеет смысл в том случае, если доход от инвестиционных инструментов окажется выше, чем ставка по действующему кредиту", — пояснил эксперт.

При этом заниматься инвестициями придётся на фондовом рынке, поскольку банковские депозиты, несмотря на незначительный рост ставок, остаются низкодоходным инструментом.

Также Бахтин советует при выборе между досрочным погашением кредита и формированием финансовой подушки безопасности выбирать второе. Оптимальный размер "подушки" равен трёх-шестимесячным доходам.

Кроме того, эксперт обратил внимание на бессмысленность досрочного погашения кредита с экономической точки зрения, если до конца выплат осталось не так много времени. Он ссылается на специфику аннуитетных платежей, согласно которой большая часть процентов выплачивается в первой половине срока действия кредитного договора.

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ПРАВИЛЬНОЕ частичное досрочное погашение кредита. Семейный бюджет и финансовая грамотность.
Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Нина Лебедь
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