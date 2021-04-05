Число частных инвесторов на Московской бирже впервые перевалило за 11 млн человек. То есть инвестированием теперь занимается каждый 13 россиянин, если учитывать всё население страны, включая маленьких детей.
Как говорится в сообщении Московской биржи, число частных инвесторов за март 2021 года увеличилось на 754,5 тысячи человек и превысило 11 млн. Более того, их активность на торгах была максимальной за всю историю: операции проводили более 1,8 млн человек против 606,7 тысячи человек годом ранее.
В марте текущего года частные инвесторы вложили в российские акции 14,6 млрд рублей, в облигации — 58 млрд, в биржевые фонды — 11,3 млрд.
Стоит отметить, что россияне предпочитают инвестировать в корпоративные облигации — доля вложений в них составила 77%. 18% вложений пришлось на государственные облигации, 5% — на еврооблигации.
Тем не менее, россияне больше предпочитают акции. Чаще всего они покупают акции Норникеля (19,1%), Газпрома (16,5%), Сбербанка (10,1% и 7,8%). Среди иностранных акций успехом пользуются Tesla (19,3%), Alibaba (18,2%), Apple (16,6%), Pfizer (8,4%) и Baidu (8,2%).
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