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Число частных инвесторов на Московской бирже превысило 11 млн человек

Экономика » Рынки » Фондовый рынок

Число частных инвесторов на Московской бирже впервые перевалило за 11 млн человек. То есть инвестированием теперь занимается каждый 13 россиянин, если учитывать всё население страны, включая маленьких детей.

Число частных инвесторов на Московской бирже превысило 11 млн человек

Как говорится в сообщении Московской биржи, число частных инвесторов за март 2021 года увеличилось на 754,5 тысячи человек и превысило 11 млн. Более того, их активность на торгах была максимальной за всю историю: операции проводили более 1,8 млн человек против 606,7 тысячи человек годом ранее.

В марте текущего года частные инвесторы вложили в российские акции 14,6 млрд рублей, в облигации — 58 млрд, в биржевые фонды — 11,3 млрд.

Стоит отметить, что россияне предпочитают инвестировать в корпоративные облигации — доля вложений в них составила 77%. 18% вложений пришлось на государственные облигации, 5% — на еврооблигации.

Тем не менее, россияне больше предпочитают акции. Чаще всего они покупают акции Норникеля (19,1%), Газпрома (16,5%), Сбербанка (10,1% и 7,8%). Среди иностранных акций успехом пользуются Tesla (19,3%), Alibaba (18,2%), Apple (16,6%), Pfizer (8,4%) и Baidu (8,2%).

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Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Нина Лебедь
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