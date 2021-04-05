Правительство выделит миллиард на поддержку промышленности

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 1 млрд рублей "на финансирование региональных программ развития промышленности". Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Денежные средства будут распределены между 25 российскими регионами. В этот список вошли Алтай и Чувашия, Кемеровская, Новосибирская и Псковская области, в которых ранее побывал премьер.

Субсидии будут направлены на инвестиционные проекты по модернизации промышленных предприятий. В частности, частично будут возмещены расходы на покупку нового оборудования, компенсированы лизинговые платежи и оплачены услуги по подключению предприятий к коммунальной инфраструктуре.

Для получения субсидий предприятия должны создать новые рабочие места. Кроме того, в ходе модернизации должны быть привлечены частные инвестиции.

Принятое правительством решение о "подпитке" промышленности снизит затраты на обновление мощностей, поспособствует инвестиционной активности в регионах и повысит конкурентоспособность российской промышленности.