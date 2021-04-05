Россияне просрочили кредиты на сумму более триллиона рублей

Объём просроченной задолженности по банковским кредитам в России превысил триллион рублей, согласно данным Центробанка. Впрочем, это произошло не впервые и на самом деле сумма просроченной задолженности намного выше.

Согласно данным ЦБ, на 1 марта 2021 года объём просроченной задолженности россиян по банковским кредитам составил 1 трлн 15,9 млрд рублей. За последний месяц он увеличился почти на 14 млрд рублей или на 1,4%, за последний год — на 194,5 млрд рублей или на 23,7%. То есть, россияне просрочили кредиты на сумму более 1 трлн рублей ещё на 1 февраля 2021 года.

Успокаивает тот факт, что это далеко не исторический максимум по объёму просроченной задолженности. Так, в конце 2015 года и весь 2016 год объём просрочки превышал 1,1 трлн рублей и впоследствии начал снижаться, опустившись ниже 800 млрд рублей.

Стоит также отметить, что данные Центробанка не учитывают пени и штрафы банков за просроченную задолженность. Поэтому фактическая величина просроченного долга по банковским кредитам в реальности намного выше, чем по статистике регулятора.

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