Эксперт разъяснил, чем и кому выгоден овердрафт

Генеральный директор аудиторской компании "Уверенность" Максим Гладких-Родионов рассказал "Правде.Ру" чем и кому выгоден овердрафт, что это такое и с чем его "едят".

По словам эксперта, сначала нужно определить, что же такое овердрафт. Можно назвать это возможностью потратить больше денег, чем есть на банковском счёте (карте).

Обычно банки предоставляют такую возможность, если видят обороты по счёту, поступления денежных средств, и как бы предоставляют тратить то, чего на счёт нет. Погашается овердрафт при следующем поступлении денег на счёт.

"По сути, какой-то принципиальной разницы между, допустим, кредитной картой, которая работает почти так же, нет", — объяснил эксперт. И то, и другое — это кредит".

В то же время Гладких-Родионов считает, что условия предоставления овердрафта немного легче, чем по кредитной карте или по любому другому кредиту.

Кроме того, овердрафтом чаще всего пользуются юридические лица, в силу того, что кредитование компаний в нашей стране — "очень проблемная вещь": чтобы получить кредит, нужно собрать огромное количество документов. Овердрафт получить проще. В этом случае банк интересуется только ритмичностью и объёмом поступающих на счёт денег.