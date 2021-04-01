План для работяг: Байден объяснил, как спасёт экономику США

Стали известны подробности того, как команда Байдена намерена спасать американскую экономику. Если присмотреться к контурам плана, можно найти немало общего с действиями властей в период Великой депрессии.

План озвучил лично президент США Джо Байден: в ходе выступления в Питтсбурге он попробовал рассказать о нём понятным простым американцам языком.

"План американской занятости" (American Jobs Plan) нацелен то, чтобы отстроить хребет экономики заново. Это видение не глазами Вашингтона и Уолл-стрит, а глазами работяг, которые много работают, обеспечивают свои семьи и платят налоги, служат своей стране и помогают своим местным сообществам, обычных американцев, которые творят необыкновенные вещи", — сказал президент.

Немного конкретики: власти "вольют" в экономику 2,2 трлн долларов за 8 лет. По большей части деньги пойдут на инфраструктурные проекты и на создание рабочих мест. А вот для корпораций настанут сложные времена: налог вырастет с 21 до 28%. При этом, если бизнес из США работает за рубежом, где налоги ниже, то получает "прибавку" к налоговой ставке.

Вот некоторые "расходные статьи", которые озвучил президент:

модернизация дорог, мостов, улиц — 115 млрд;

развитие общественного транспорта, в том числе портов и вокзалов — 207 млрд;

развитие электротранспорта — 174 млрд;

улучшение качества питьевой воды — 111 млрд;

проведение скоростного интернета в удалённые сельские поселения — 100 млрд;

программы доступного жилья — 213 млрд;

программы возведения школ — 100 млрд;

социальные программы, в том числе помощь инвалидам и пенсионерам — 400 млрд;

наука, исследования, разработки — 180 млрд.