Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Кипр открылся для россиян
Американские пацифисты критикуют Байдена за выпад против Путина
В РАН считают, что пандемия не закончится в этом году
Сегодня в России установлена минимальная цена на сигареты
Атомную подводную лодку "Казань" отдадут ВМФ России к его празднику
Депздрав Москвы предостерегает от экстремальных диет
Представитель РПЦ прокомментировал песню Манижи "Russian woman"
Любовь Успенская не прочь снова стать матерью
Доходы Зеленского за год сократились на четверть миллиона долларов

План для работяг: Байден объяснил, как спасёт экономику США

Экономика

Стали известны подробности того, как команда Байдена намерена спасать американскую экономику. Если присмотреться к контурам плана, можно найти немало общего с действиями властей в период Великой депрессии.

План для работяг: Байден объяснил, как спасёт экономику США

План озвучил лично президент США Джо Байден: в ходе выступления в Питтсбурге он попробовал рассказать о нём понятным простым американцам языком.

"План американской занятости" (American Jobs Plan) нацелен то, чтобы отстроить хребет экономики заново.

Это видение не глазами Вашингтона и Уолл-стрит, а глазами работяг, которые много работают, обеспечивают свои семьи и платят налоги, служат своей стране и помогают своим местным сообществам, обычных американцев, которые творят необыкновенные вещи", — сказал президент.

Немного конкретики: власти "вольют" в экономику 2,2 трлн долларов за 8 лет. По большей части деньги пойдут на инфраструктурные проекты и на создание рабочих мест. А вот для корпораций настанут сложные времена: налог вырастет с 21 до 28%. При этом, если бизнес из США работает за рубежом, где налоги ниже, то получает "прибавку" к налоговой ставке.

Вот некоторые "расходные статьи", которые озвучил президент:

  • модернизация дорог, мостов, улиц — 115 млрд;
  • развитие общественного транспорта, в том числе портов и вокзалов — 207 млрд;
  • развитие электротранспорта — 174 млрд;
  • улучшение качества питьевой воды — 111 млрд;
  • проведение скоростного интернета в удалённые сельские поселения — 100 млрд;
  • программы доступного жилья — 213 млрд;
  • программы возведения школ — 100 млрд;
  • социальные программы, в том числе помощь инвалидам и пенсионерам — 400 млрд;
  • наука, исследования, разработки — 180 млрд.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Константин Шапров
Последние материалы
Кипр открылся для россиян
Американские пацифисты критикуют Байдена за выпад против Путина
В РАН считают, что пандемия не закончится в этом году
Сегодня в России установлена минимальная цена на сигареты
Атомную подводную лодку "Казань" отдадут ВМФ России к его празднику
Депздрав Москвы предостерегает от экстремальных диет
Представитель РПЦ прокомментировал песню Манижи "Russian woman"
Любовь Успенская не прочь снова стать матерью
Доходы Зеленского за год сократились на четверть миллиона долларов
Пентагон утвердил право трансгендеров служить в армии США
Популярное
Евросоюз
Никто не оценит унижение Путина перед Меркель и Макроном

Надо ли Владимиру Путину опускаться до объяснений с Парижем и Берлином, лидеры которых тоже считают его "убийцей". Придёт время, "сами придут и сами дадут".

Никто не оценит унижение Путина перед Меркель и Макроном
В постпредстве ООН объяснили молчание России на встрече с Байденом
Новости Америки
В постпредстве ООН объяснили молчание России на встрече с Байденом
Биатлон
Две российские биатлонистки ушли из сборной Белоруссии
Российский шоу-бизнес
Стало известно, кого бросила невестка Валерии ради сына певицы
Любовь Степушова Никто не оценит унижение Путина перед Меркель и Макроном Любовь Степушова Усам Оздемиров Севморпуть совершит революцию в мировой логистике Усам Оздемиров Олег Артюков "Надо просто подождать": как Запад хочет "разорвать" отношения России и Китая Олег Артюков
Новости Украины
Втянутся ли Украина и Россия в братоубийственную войну
Мир. Новости мира
Николай Стариков рассказал о достижениях саммита РФ, Германии и Франции
Дипломаты РФ напомнили Австралии: ввели санкции — ждите последствий
Мир. Новости мира
Дипломаты РФ напомнили Австралии: ввели санкции — ждите последствий
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников