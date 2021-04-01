Стали известны подробности того, как команда Байдена намерена спасать американскую экономику. Если присмотреться к контурам плана, можно найти немало общего с действиями властей в период Великой депрессии.
План озвучил лично президент США Джо Байден: в ходе выступления в Питтсбурге он попробовал рассказать о нём понятным простым американцам языком.
"План американской занятости" (American Jobs Plan) нацелен то, чтобы отстроить хребет экономики заново.
Это видение не глазами Вашингтона и Уолл-стрит, а глазами работяг, которые много работают, обеспечивают свои семьи и платят налоги, служат своей стране и помогают своим местным сообществам, обычных американцев, которые творят необыкновенные вещи", — сказал президент.
Немного конкретики: власти "вольют" в экономику 2,2 трлн долларов за 8 лет. По большей части деньги пойдут на инфраструктурные проекты и на создание рабочих мест. А вот для корпораций настанут сложные времена: налог вырастет с 21 до 28%. При этом, если бизнес из США работает за рубежом, где налоги ниже, то получает "прибавку" к налоговой ставке.
Вот некоторые "расходные статьи", которые озвучил президент:
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