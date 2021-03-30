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Долг по алиментам переходит по наследству

Экономика » Финансы » Деньги

Верховный суд РФ дал важное разъяснение относительно судьбы задолженности по алиментам после смерти должника, рассмотрев соответствующий спор.

Долг по алиментам переходит по наследству

Как пишет "Российская газета", история началась банально — после развода бывший супруг, несмотря на решение суда, не платил алименты. В результате образовался немаленький долг. Бывшая жена обратилась в суд, было возбуждено исполнительное производство. Но злостный неплательщик алиментов умер. Наследство в виде квартиры стоимостью несколько миллионов рублей получила мать бывшего супруга. Поэтому экс-жена подал в суд с требованием взыскать долг по алиментам вместе с неустойкой именно с неё. Все судебные инстанции поддержали истицу, но мать алиментщика была не согласна и обратилась в Верховный суд.

Верховный суд решил, что обязательства по алиментам прекращаются, когда умирает их плательщик. Но наследники получают долги, которые были у наследодателя на момент смерти, в том числе по алиментам.

При этом важно, чтоб на момент открытия наследства задолженность по алиментам была рассчитана судебным приставом, а исполнительное производства не окончено. В ином случае суды могут отказать от взыскания долгов по алиментам с наследников.

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Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Нина Лебедь
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