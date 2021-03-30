Долг по алиментам переходит по наследству

Верховный суд РФ дал важное разъяснение относительно судьбы задолженности по алиментам после смерти должника, рассмотрев соответствующий спор.

Как пишет "Российская газета", история началась банально — после развода бывший супруг, несмотря на решение суда, не платил алименты. В результате образовался немаленький долг. Бывшая жена обратилась в суд, было возбуждено исполнительное производство. Но злостный неплательщик алиментов умер. Наследство в виде квартиры стоимостью несколько миллионов рублей получила мать бывшего супруга. Поэтому экс-жена подал в суд с требованием взыскать долг по алиментам вместе с неустойкой именно с неё. Все судебные инстанции поддержали истицу, но мать алиментщика была не согласна и обратилась в Верховный суд.

Верховный суд решил, что обязательства по алиментам прекращаются, когда умирает их плательщик. Но наследники получают долги, которые были у наследодателя на момент смерти, в том числе по алиментам.

При этом важно, чтоб на момент открытия наследства задолженность по алиментам была рассчитана судебным приставом, а исполнительное производства не окончено. В ином случае суды могут отказать от взыскания долгов по алиментам с наследников.