Нефть ждёт: аналитики прогнозируют рост цен после карантина

Летом текущего года мировые цены на нефть марки Brent могут вырасти до $80 за баррель после того, как европейские страны отменят карантинные ограничения. Такой прогноз озвучил ТАСС старший аналитик "БКС Мир инвестиций" Виталий Громадин.

По его словам, компания сохраняет позитивный взгляд на перспективы нефтяного рынка. Прогноз по среднегодовой стоимости Brent на уровне $65 за баррель выглядит наиболее вероятным "с потенциальным ростом летом до $80 за баррель". В настоящее время рост нефтяных котировок ограничивают локдауны в Европе.

Именно из-за опасений развития третьей волны распространения коронавируса цены на нефть упали за последнюю неделю более чем на 10%, считают в "БКС Мир инвестиций". При этом с начала года котировки выросли на 35%.

В целом аналитики компании не видят "перегретости" на рынке, а альтернативные источники данных (спутники и платежи на заправках) фиксируют возвращение запасов в мире и спроса на бензин в США к допандемическому уровню.

На Лондонской бирже ICE к 15:44 мск баррель Brent стоил $63,28, что на 2,15% больше, чем сутками ранее.