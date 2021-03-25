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Счётная палата: сельской ипотекой воспользовались 46% горожан

Экономика » Финансы

Как оказалось, почти 46% кредитов, выданных в рамках программы "Сельская ипотека", получили городские жители. Для сельских жителей льготная ипотека оказалась недоступной, следует из проверки Счётной палаты РФ.

Счётная палата: сельской ипотекой воспользовались 46% горожан

Доля заёмщиков из агропромышленного комплекса и социальной сферы составила всего 4,4% и 12% соответственно.

Причиной тому низкая платёжеспособность сельчан.

В частности, сельская ипотека практически недоступна для сельских жителей 14 регионов. В девяти регионах оформление льготной ипотеки приведёт к падению их доходов ниже прожиточного минимума, ещё в пяти — до прожиточного минимума.

Чтобы исключить "городскую" активность, Министерство сельского хозяйства внесло изменения в правила программы и с 2021 года обязало заёмщиков регистрироваться по месту жительства в купленном доме. Но изменения не имеют обратной силы и для тех горожан, которые уже оформили ипотеку, условия останутся льготными.

По данным Счётной палаты, к 1 декабря 2020 года выдано почти 38 тысяч льготных кредитов на общую сумму 58,5 млрд рублей.

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Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Ольга Алексеева
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