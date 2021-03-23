В апреле отменят "пандемийные" льготы

1 апреля 2021 года закончится срок действия отдельных льгот, введённых ещё в прошлом году из-за пандемии коронавируса. В частности, у россиян осталось меньше недели, чтобы оформить "новогодние" выплаты на детей, подать онлайн-заявку в службу занятости и заявку на реструктуризацию кредита.

Об этом сообщает "Парламентская газета", которая не исключает, что те или иные меры ещё будут продлены.

"Новогодние" выплаты на детей в размере 5 тысяч рублей на каждого стартовали в декабре 2020 года. Пенсионный фонд автоматически начислял их тем, кто получил "карантинные" выплаты летом прошлого года. У тех, кто не оформлял их, осталось меньше недели — заявление нужно подать до 1 апреля текущего года.

Также с 1 апреля россияне старше 65 лет не смогут дистанционно оформлять больничные, а 31 марта закачивается срок рекомендаций Центробанка проводить реструктуризацию по кредитам граждан, самозанятых и малого бизнеса. Также до 31 марта действует рекомендация ЦБ не взыскивать единственное жильё ипотечных заёмщиков.

С этой же даты перестанет действовать и дистанционная возможность встать на учёт в службе занятости и начать получать пособие по безработице. При этом Министерство труда и социальной защиты уже разработало проект постановления правительства о продлении данной меры поддержки до 30 июня текущего года. Но пока документ не принят.