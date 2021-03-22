Повышение ключевой ставки не сильно ударит по гражданам и компаниям

Руководитель отдела экономических исследований Института Европы РАН Анатолий Бажан считает, что повышение ключевой ставки не сильно отразится на доходах граждан и компаний. Об этом он рассказал в беседе с "Правдой.Ру".

По его словам, текущее повышение ключевой ставки, конечно, увеличит расходы компаний на кредиты, но не настолько значительно, чтобы говорить об "атаке на доходы граждан и компаний".

В пятницу Центробанк РФ повысил ключевую ставку с 4,25% до 4,5% годовых.

После этого российский миллиардер Олег Дерипаска заявил, что "это атака на доходы граждан и компаний". Также миллиардер считает решение повысить ключевую ставку не экономическим, а политическим с целью "похоронить молодое правительство технократов Мишустина".

Бажан полагает, что повышение ключевой ставки не приведёт к смещению правительства Мишустина. Более того, экономист не понимает оснований, которые движут Дерипаской, "когда он произносит такие вещи".

Бажан также допустил, что повышение ключевой ставки может привести к незначительному росту цен на товары. Это случится, если компании, в том числе торговые предприятия, вынужденные брать кредиты под более высокие ставки, переложат дополнительные расходы на конечного потребителя.